Gıda fiyatları araştırması: Geçen yılın Nisan ayına göre yüzde 59 artış!

Nisan’da gıda fiyatları bir önceki aya göre yüzde 6.22 oranında artış gösterirken, yıllık artış yüzde 58.99 oldu.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonunun Ar-Ge birimi Kamu-Ar’ın, Ankara’daki pazar ve marketlerden düzenli olarak derlediği fiyatları esas alarak yaptığı “halkın enflasyonu” araştırmasının Nisan ayı sonuçları açıklandı.

Gıda fiyatlarında seçimin bitmesiyle birlikte tam bir patlama yaşandı. Nisan'da gıda fiyatları bir önceki aya göre ortalama yüzde 6.22 oranında artış kaydetti. Gıda fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 58.99’a kadar çıktı.

Tüketim harcamaları araştırmaları, en yoksul yüzde 10’luk kesimin harcadığı her 100 liranın 31 lirasını gıda için harcadığını, en zengin yüzde 10’luk kesimin ise 100 liralık harcamasının 13 lirasını gıda için ayırdığını gösteriyor.

Raporun satır başları şöyle:

Türkiye’de aileler gıda için harcadıkları her 100 liranın 17.9 lirasını pirinç, ekmek, bulgur, buğday unu, makarna ve şehriye gibi ürünlere harcıyor. Diğer ülkelere göre miktar olarak çok az tüketilmesine rağmen, dünyanın belki de en yüksek fiyatlarının geçerli olması nedeniyle et ve balık için yapılan harcamalar ise gıda harcamalarının yüzde 22.4’ünü oluşturuyor. Süt, peynir, tereyağı ve diğer süt ürünleri ile yumurtanın gıda harcamaları içerisindeki payı ise yüzde 13.4’ü buluyor. Türkiye’de gıda için harcanan her 100 liranın 5.5 lirası tereyağı dışındaki yağlara,10.8 lirası meyveye, 15.1 lirası sebzeye, 6.1 lirası şeker, reçel, bal gibi gıda ürünlerine, 3.1 lirası çay ve kahveye, 3.6 lirası alkolsüz içeceklere, 2.2 lirası ise diğer gıda maddelerine ayrılıyor.

Ayrıca TÜİK’in araştırmalarına göre yoksullar gıda harcamalarının büyük bölümünü ekmek, tahıl ve sebzeye ayırırken, zenginlerin gıda harcamalarının büyük bölümünü et, balık ve deniz ürünleri oluşturuyor.

Nisan ayında gıda harcamaları mart ayına göre yüzde 6.22 oranında artış kaydetti.

Nisan'da ekmek, un, bulgur, pirinç, makarna fiyatlarında bir önceki aya göre yüzde 0.75 oranında artış yaşanırken, et-balık harcamalarında ise hem kırmızı, hem beyaz et hem de balık fiyatlarına bağlı olarak yüzde 13.28 gibi oldukça yüksek oranda artış gözlendi.

Nisanda süt ve süt ürünleri ile yumurta harcamaları yüzde 1.91 oranında artarken, katı ve sıvı yağ fiyatlarında yüzde 2.07 oranında azalış yaşandı.

Meyve harcamalarının yüzde 1.09 oranında azaldığı nisanda ayında sebze harcamalarında ise bir önceki aya göre yüzde 17.25 oranında artış kaydedildi. Seze fiyatlarında yine patates ve kuru soğan gibi ürünlerde yaşanan fiyat artışları belirleyici oldu.

Bakliyat fiyatları yüzde 0.26 oranında artarken, salça, zeytin, bal, çay tuz ve benzeri gıda maddelerinden oluşan diğer gıda fiyatlarında da yüzde 3.85 oranında artış oldu.

YILIN İLK DÖRT AYI

Yılın ilk dört ayında gıda fiyatlarında toplam yüzde 23.55 oranında yükseliş yaşandı. Geçen yılın aralık ayına göre ekmek, un, bulgur ve benzeri gıda ürünlerinin fiyatları yüzde 4.69, et ve balık fiyatları yüzde 9.1 oranında arttı. Süt ve süt ürünlerinin fiyatlarında yüzde 24.15, meyve fiyatlarında yüzde 31.06, sebze fiyatlarında yüzde 77.02, bakliyat fiyatlarında yüzde 1.06 artış oldu.

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