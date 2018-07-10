General Elektrik’te işçi kıyımı: 75 işçi işten atıldı

General Elektrik’in Gebze’de bulunan fabrikasında iki günde 75 işçi işten atıldı. Yıl sonuna kadar 30 işçinin daha işten atılacağı iddia ediliyor.

Gebze’de Birleşik Metal-İş sendikasının örgütlü olduğu General Elektrik’te bir süredir gündemde olan işçi kıyımı başladı.

Evrensel'de yer alan habere göre fabrikada dün sabah vardiyası sonunda 25 işçi işten atıldı. Bugün de 50 işçi atıldı. Dün ve bugün toplamda 75 işçi işten atılmış oldu.

Atılan işçilerin beşi kadın. Ayrıca işten çıkarılan işçiler 7-18 yıl arası kıdeme sahip işçiler arasından seçildi.

Fabrika yönetimi toplam 75 işçinin işten atılacağını duyurmuştu.

Yıl sonuna kadar 30 işçinin daha işten çıkarılacağı iddia ediliyor.