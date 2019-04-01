Genel Sağlık-İş üyeleri çarşamba günü iş bırakacak

Genel Sağlık-İş, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yaşam hakkı ve güvenli ortamda çalışma hakkı için 3 Nisan Çarşamba günü iş bırakma eylemi yapacak.

Sağlık emekçileri, sağlıkta şiddete karşı 3 Nisan Çarşamba günü bir günlük iş bırakma eylemi yapacak.

Genel Sağlık-İş Başkanı Zekiye Bacaksız yaptığı açıklamada, "Canımız yanıyor! İsyan ediyoruz! Can güvenliği istiyoruz! Korku değil, onur duyarak çalışmak ve yaşamak istiyoruz" dedi.

Etkin "sağlıkta şiddet yasası" talep ettiklerini belirten Bacaksız, Genel Sağlık-İş'in sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yaşam hakkı ve güvenli ortamda çalışma hakkı için 3 Nisan 2019 Çarşamba günü ülke genelinde bir günlük iş bırakma kararı verdiğini belirtti.

Bacaksız yaptığı açıklamada "Halkımızı, üyelerimizi, tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını yeni canlar yanmasın, hayatlar son bulmasın diye dayanışmaya ve tepki göstermeye çağırıyoruz" dedi.