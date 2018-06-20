Gemide iş cinayeti: 22 yaşındaki denizci yaşamını yitirdi

GNC Denizcilik'e ait MV Feyza Genç gemisinde bir iş cinayeti meydana geldi. Gemi seyir halindeyken ambar ve güverte temizliği sırasında gemici olarak görev yapan 22 yaşındaki personel Mehmet Bozan ambar kapakları açılırken kapak ile platform arasına sıkışarak yaşamını yitirdi.

GNC Denizcilik'e ait MV Feyza Genç gemisinde bir iş cinayeti meydana geldi. denizhaber.com'da yer alan habere göre olay 13 Haziran'da meydana geldi. MV Feyza Genç gemisi seyir halindeyken ambar ve güverte temizliğinde çalışan 22 yaşındaki Tarsus doğumlu Mehmet Bozan, ambar kapakları açılırken kapak ile platform arasına sıkıştı. Gemi kaptanlarının S.O.S ile haber vermesi üzerine en yakın ülke olan Malta'dan helikopterle alınarak hastaneye götürülen genç denizci tüm tıbbi müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. MV Feyza Genç gemisi, askerliğini gemide serdümen olarak yapan Mehmet Bozan’ın ilk ticari gemi tecrübesiydi.

