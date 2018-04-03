Gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu ülke Güney Afrika

Gelir eşitsizliği sıralamasında başı Güney Afrika çekerken, Türkiye de listede 49'uncu sırada yer alıyor.

Dünya Bankası, 149 ülkeyi gelir eşitsizliğine göre sıraladı. Her ülkenin 100 üzerinden derecelendirildiği listede Güney Afrika 63 puanla eşitsizliğin en yüksek olduğu ülke olarak ilk sırada yer alırken, Türkiye 41 puanla 49'uncu sırada yer aldı.

Apartheid rejiminin bitmesinden 20 yılı aşkın bir süre sonra Güney Afrika'nın yarısından fazlası hâlâ yoksulluk sınırının altında yaşarken ülke zenginliğinin çoğu küçük bir zümrenin elinde bulunuyor.

Dünya Bankası'nın Güney Afrika'dan sorumlu olan ekonomisti Victor Sulla, Apartheid biteli 25 yıl olduğunu ve Güney Afrika'nın şu anda dünyanın en eşitsiz ülkesi olduğunu belirtiyor.

Ekonomik eşitsizlik, dar gelirli işçilerin günlük kazancıyla yüksek gelirliler arasındaki fark hesaplanarak ölçülüyor.

Sulla, dar gelirli kesimin Bangladeş'le eşdeğer ücret aldığını, çok fakir olduklarını, yüksek gelirli yüzde 10'luk kesiminse Avusturya'yla eşdeğer, yani Avrupa standartlarının çok üstünde olduğunu sözlerine ekliyor.

Namibya ve Botsvana 61'er puanla 2'nci ve 3'üncü sırayı paylaşırken, Türkiye 41 puanla İsrail'in ardından 49'uncu sırada yer alıyor.

https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2018/04/02/598864666/the-country-with-the-worlds-worst-inequality-is