Gebze'de sünger fabrikasında yangın: 1 işçi yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir sünger fabrikasında yangın çıktı. Yangında bir işçi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 İstanbul istikametindeki bir sünger fabrikasında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İstanbul'dan ve Kocaeli ilçelerinden itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi.

Olay yerine gelen fabrika işçilerinin verdiği bilgiye göre patlama ile başlayan yangından yaklaşık 2 saat önce mesaileri sona eren işçiler, iş yerinden ayrılarak fabrikayı boşaltmıştı.

Fabrikada çalışan Halil Ateş, yangına müdahale ettiği sırada ellerinden yaralandı. Hafif yaralı olan Halil Ateş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Fabrika girişindeki 2 tankerin alev alması sonucunda D-100 kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

Yangın sonucunda fabrika kullanılamaz hale gelirken çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.