Gebze’de çökme riskine rağmen inşaata devam

Gebze’nin Kirazpınar köyünde Başbakanlık’a bağlı Emlak Konut Projesi’nde yolda gerçekleşen toprak kaymasının ardından 16 katlı binada yıkılma tehlikesi oluştu. Fakat Siyahkalem İnşaat tarafından yürütülen projede ara verilmeden inşaata devam ediliyor.
İddiaya göre, yüklenici firma sadece yol güvenliği alıp inşaata devam etmek istiyor. Çökme tehlikesi olan binanın içinde olduğu projedeyse 1300’e yakın işçi çalışıyor. İnşaat hafriyatının çıktığı toprağın site önüne doldurulması sonucu, dün vinç taşıyıcısı TIR'ın geçmesinin ardından toprak kayması yaşandı. Doldurma toprağın kaymış olması inşaatta çalışan işçilerin hayatlarını tehlikeye atıyor.