Gebze OSB'de iş cinayeti: Başına oksijen tüpü düşen işçi yaşamını yitirdi

Gebze OSB'de faaliyet gösteren Rözmaş Çelik fabrikasında başına oksijen tüpü düşen işçi, yoğun bakımdaki beş günlük yaşama tutunma mücadelesini yitirdi.

Kocaeli Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Rözmaş Çelik fabrikasında başına oksijen tüpü düşen bir işçi yaşamını yitirdi.

Olay Gebze OSB'de faaliyet gösteren Rözmaş Çelik fabrikasında meydana geldi. İddialara göre oksijen tüplerini yükleyen işçi Şefik Can'ın kafasına tüplerden biri düştü. Kafasından aldığı darbe sonucu beyin kanaması geçiren Şefik Can, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Evli ve iki kız çocuğu babası Şefik Can, beş gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini yitirdi.