Garanti’nin İspanyol ortağı BBVA: Enflasyon yüzde 14’ü geçecek

Türkiye için yıl sonu enflasyon tahmininde bulunan Garanti Bankası'nın ana hissedarı İspanyol BBVA, enflasyonu yüzde 14’ün üzerinde beklediklerini açıkladı.

Garanti Bankası hisselerinin yüzde 49,85’ine sahip olan İspanyol BBVA, yaptığı açıklamda Türkiye için 2018 enflasyon tahminlerinin yüzde 14'ün üzerinde olduğunu duyurdu. BBVA’ya göre gelecek yıl da enflasyon tek haneli değerlere düşmeyecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya tarafından tanıtılan Enflasyon Raporu'nda da 2018 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 8,4'ten yüzde 13,4'e çıkarak enflasyon beklentileri yükseltilmişti. BBVA 2019 için de iki haneli enflasyon değerleri beklerken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gelecek yıl sonu için öngörülen enflasyonu yüzde 6,5'ten yüzde 9,3'e yükseltti.