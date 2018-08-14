Garanti'nin ana hissedarı BBVA: Salgın riski yok

Garanti Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Erbil, sabah saatlerinde bir televizyon programında olanları 'aklının almadığını' söyleyerek Türkiye ekonomisinin ve bankacılık sisteminin 'çok çok güçlü' olduğunu iddia etmişti. Öğleden sonra Garanti Bankası'nın ana hissedarı İspanyol BBVA'dan 'salgın riski' bulunmadığı, 'Türkiye'ye ve Garanti'ye bağlı oldukları' açıklaması geldi. BBVA, Perşembe gününden bu yana Türkiye etkisiyle hisseleri en çok değer kaybeden Avrupa bankalarından biri oldu.

Garanti Bankası'nın ana ortağı İspanyol BBVA, Avrupa'daki bankalar içinde Türkiye'deki kur krizinden en çok etkilenen bankalardan biri olmuş, geçen Perşembe gününden düne bankanın hisseleri yüzde 12'ye yakın değer kaybetmişti. Garanti Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Erbil, bugün sabah saatlerinde katıldığı bir televizyon programında olanları "aklının almadığını" söyleyerek Türkiye ekonomisinin ve bankacılık sisteminin "çok çok güçlü olduğunu" ileri sürmüştü. Öğleden sonra BBVA tarafından bugün yapılan açıklamada "salgın riski" bulunmadığı iddia edildi, Türkiye'ye ve Garanti'ye bağlı oldukları belirtildi.

İspanyol BBVA'dan yapılan yazılı açıklamada, Banka'nın Garanti Bankası'nın yüzde 49,85'lik hissesi bulunduğu, bunun da BBVA Grubu'nun toplam aktiflerinin yüzde 11'ini oluşturduğu belirtildi.

Türk lirasının değer kaybının gruba etkisinin sınırlı olduğu öne sürülerek, BBVA'nın ana şirket ile iştiraklar ya da iştirakların kendi arasında herhangi bir transfere izin vermeyen çok yönlü giriş stratejisi uyguladığı, dolaysıyla grupta bir "salgın riskinin" bulunmadığı kaydedildi.

'TÜRKİYE'YE BAĞLIYIZ'

"Türkiye'ye ve Garanti'ye olan bağlılığımız değişmedi ve şirketteki mevcut konumumuzda rahat olmayı sürdürmekteyiz" denilen açıklamada, alınan önlemlere de değinilerek, 2014 yılında, toplam portföyün yüzde 35'inden daha azını oluşturan döviz cinsinden kredi portföyünü geçen yıl yüzde 8 daha da azalttıkları ve enflasyona bağlı tahvillerin ağırlığını da yüzde 37'den yüzde 50'ye çıkardıkları kaydedildi.