Garanti Bankası'nın ana hissedarı BBVA: Türkiye 2018'de ancak yüzde 3,5-4 büyüyebilir

Garanti Bankasının ana hissedarı, İspanyol BBVA'dan ilk çeyrek büyümesine ilişkin açıklama geldi. Yüzde 7,4'lük büyümenin beklentilerin üzerinde olduğu, sonraki çeyreklerde 'finansal sıkılaşma'ya bağlı olarak büyüme oranlarının düşeceği ve yılın bütününde büyümenin yüzde 3,5-4 civarında kalacağı vurgulandı.

Garanti Bankası'nın ana ortağı BBVA, dün açıklanan ilk çeyrek büyüme verisini değerlendiren bir rapor yayımladı. Raporda ilk çeyrekteki büyümenin "arızi" olduğu vurgulandı, sonraki çeyreklerde ekonominin yavaşlayacağı öngörüldü.

Bloomberg HT'nin haberine göre Pazartesi günü açıklanan yüzde 7,4'lük ilk çeyrek büyüme verisinin ardından yayınlanan BBVA raporunda, verinin hem piyasanın (yüzde 6) hem de kurumun (yüzde 7) beklentilerinin üzerinde olduğuna dikkat çekildi.

Büyümenin başlıca hanehalkı tüketimi ve yatırımlardaki iyileşmden destek bulduğu belirtilen raporda, buna karşın finansal koşullardaki sıkılaşmanın Mart'tan itibaren daha bariz bir hale geldiğinin altı çizildi.

Kuruma göre finansal koşullardaki sıkılaşmanın gecikmeli etkileri, yılın ikinci çeyreğinde büyüme üzerinde daha fazla baskı oluşturacak.

Kurum, ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlamanın, istatistiksel baz etkisi ve sıkılaşan finansal koşulların küresel talebi olumsuz etkilemesiyle birlikte yılın ikinci yarısında daha net hissedilmesini bekliyor.

BBVA, 2018'de yıllık büyümenin yüzde 3,5 – 4,0 aralığında gerçekleşmesini bekliyor.