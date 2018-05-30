Gama Holding de borç yapılandırma görüşmelerine başladı

Yıldız Holding, Doğuş Holding gibi Türkiye'nin önde gelen sermaye gruplarının ardından Gama Holding de, kredi borçlarının yeniden yapılandırılması için bankalara başvurdu. Borç miktarı 1 milyar dolar.

Ekonomideki olumsuz tablo, büyük sermaye gruplarını da borçlarını ödeyemez hale getirdi. Son olarak Gama Gama Holding A.Ş. kredi borçlarının yeniden yapılandırılması için harekete geçti.

Bloomberg'te yer ala habere göre Gama Holding A.Ş. bankalara olan yaklaşık 1 milyar dolarlık kredinin yapılandırması için görüşüyor.

Kaynaklar ayrıca, grup şirketlerinden Gama Enerji A.Ş.’nin de 2013’te doğalgaz santrali kurmak için aldığı 500 milyon dolar büyüklüğündeki kredinin refinansmanı için görüşmeler yaptığı bilgisini verdi.

Gama Holding’den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Holding, enerji, inşaat, hastane yönetimi ve imalat sektörlerinde faaliyet gösteriyor.