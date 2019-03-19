Fransa'da hükümet yasak hazırlığında, emekçiler genel grevde

Fransa’da hükümet Sarı Yelek eylemlerini yasaklamaya hazırlanırken, işçi sendikaları ve öğrenciler bugün genel grev ve boykot gerçekleştiriyor.

Fransa’da hükümet aylardır süren Sarı Yelek eylemlerini yasaklamak üzere yeni bir yasa hazırlığını ilan ederken, özel sektörde ve kamuda çalışan işçiler ve öğrenciler bugün genel greve çıktı.

Ülke genelinde emekçiler ve öğrenciler, Genel İş Konfederasyonu (CGT) ve İşçi Gücü Sendikası (FO), Dayanışmacı Sendikal Birlik (Solidaires), Fransa Ulusal Öğrenci Birliği (UNEF) ve Ulusal Liseliler Birliği’nin (ULN) çağrısıyla bugün 24 saatlik genel grev ve boykot düzenliyor.

Grev kapsamında başkent Paris’te Saint-Michel Bulvarı’nda bir yürüyüş düzenlenecek. Yürüyüşe CGT Başkanı Philippe Martinez ve FO sendikası başkanı Yves Veyrier de katılacak.

Veyrier, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Sarı Yelek eylemlerinin ardından başlattığı "Ulusal Müzakere" toplantılarında alınan kararlara seyirci kalmayacaklarını ve destek vermeyeceklerini dile getirdi.

Eğitim Sendikası FSU’nun genel sekreteri Francette Popineau da hükümetin eğitim politikasını protesto edeceklerini ifade etti. Popineau parlamentodan Şubat ayında geçen yeni eğitim bütçesinin devlet okullarına değil özel okullara fon ayırdığına dikkat çekti.

Genel grevin etkisi ulaştırma alanında görülmeye başlandı. Londra’yı Paris’e bağlayan Eurostar tren seferlerinin aksadığı belirtilirken, Eurostar yolcularına biletlerini 20 Mart’tan sonraya ertelemelerini tavsiye etti.

Hava kontrol çalışanlarının da greve katıldığı ülkede havalimanlarında seferlerin aksadığı, birçok uçuşun ertelendiği bildirildi.

SARI YELEK EYLEMLERİNE YASAK

Fransa Başbakanı Edouard Philippe dün katıldığı televizyon programında "Cumartesiden itibaren protestoların en kötü etkilediği semtlerde radikal grupları ve onların zarar verme niyetlerini görür görmez Sarı Yelek eylemlerini yasaklayacağız" açıklaması yapmıştı.