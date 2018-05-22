Fransa'da grev: Emekçiler hayatı durdurdu

Fransa bugün kamu emekçilerinin grevi vardı. Başkent Paris, demiryolu, sağlık, eğitim, havacılık gibi sektörlerden işçilerin eylemine sahne oldu. Fransız emekçiler, Macron'un işçi düşmanı reformlarına karşı çıkıyor.

Fransa'da bugün, kamu emekçileri hayatı durdurdu.

Emmanuel Macron'un önerdiği ekonomik reformlara karşı greve çıkan kamu çalışanları, geçen yıl Mayıs ayında göreve gelen Macron döneminde, ülke çapında seyreden üçüncü büyük grev oldu.

Macron, kamu harcamalarını kesmek ve emekçileri dışlayan yeni bir ekonomi hayatı vaat ediyordu.

Polis kaynakları, protestolar sırasında 15 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Kamu sektöründeki dokuz ana sendika, on yıldır ülkede görülmeyen nadir bir birlik göstererek eylemlerde yer alıyor.

CGT sendikasının demiryolu işçileri kolu çalışanı Axel Persson, 130 ayrı grev yapılmasının planlandığını belirtti. Persson; "Grev yapmak önemli çünkü Macron, yarım asırda kazanılan tüm hakları yok etmeyi amaçlayan bir planı hayata geçiriyor, emekli maaşları, haksız yere işten çıkarılmalara karşı korunma, özel ve kamu sektöründeki şartlar ve koşullar" diye konuştu.

Persson'a göre Macron kazanırsa, Fransa işçi hakları açısından başa dönecek.

DEMİRYOLU İŞÇİLERİ HEDEFTE

Ülkedeki grev, demiryolu işçilerinin eylemi olarak başladı, ancak öğretmenler ve sağlık personelleri de dahil olmak üzere kamu hizmetlerinin çoğunu kapsayacak şekilde genişledi. Bugün hava trafik kontrolörleri de greve katılarak, düzinelerce uçuşun yapılmasına engel oldu. Fransız havacılık kurumu, havayollarına, Marsilya ve Lyon'a hizmet veren Orly'den gelen giden ve uçuşların yüzde 20'sini kesmeleri gerektiğini iletti.

Macron'un reformlarının en tartışmalıları arasında 120 bin idari hizmet emekçisinin 2022'ye dek işten çıkarılması, güvenceli iş sözleşmesinin ilgası ve devlete ait demiryolu şirketi SNCF'de değişiklikler yer alıyor. Ülkenin yolcu trenleri sisteminde rekabet yaratmayı amaçlayan Macron, çalışma garantisi veren demiryolu işçileri sözleşmelerinin işçiyi koruyan maddelerini hedefe koyuyor.

Bugünkü yürüyüşe katılmak için ülkenin güneyindeki Béziers kasabasından Paris'e gelen iki demiryolu işçisi Romain ve Christophe; "Devletin demiryolu hatlarını kapatmasını ya da demiryolu işçilerinin fayda sağladığı özel statüyü sona erdirmek istemiyoruz. Bu yüzden bugün buradayız" diyor.

Eyleme katılan hemşireler de sağlık hizmetinde fonları ve iş güvenliğini kesmeye karşı Macron'u uyarmak istediklerini söylüyor. Hemşire Martine şöyle diyor: "Yardım edebilen az ve hasta olan çok insanımız var. Daha fazla kaynağa ihtiyacımız bulunuyor. Hükümet hastanelere veya eğitime dokunmamalı, bunlar kutsal hizmetler olmalı."