Fransa’da acil sağlık çalışanları grev yaptı

Fransa’da yaklaşık üç aydır çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle eylemler yapan acil sağlık çalışanları greve gitti.

Fransa’da acil sağlık hizmetlerinde görevli sağlık emekçileri çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sağlığa ayrılan bütçenin artırılması talebiyle grev yaptı.

Başkent Paris’teki eyleme beyaz önlükleriyle katılan acil sağlık çalışanları, Sağlık Bakanı Agnes Buzyn tarafından açıklanan yeni paketi de protesto etti.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı maaş zammının ve bütçeye aktarılan kaynağın yetersiz olduğunu ifade eden sağlık emekçileri “Robot değiliz”, “Acil servisleri birlikte kurtaralım” sloganlarıyla Ekonomi Bakanlığı önünden Sağlık Bakanlığı’na yürüyüş düzenledi.

Sağlığa ayrılan bütçenin ve sağlıkta istihdamın artırılmasını isteyen acil servis çalışanları maaşlarına 300 avro zam yapılmasını da talep ediyor.

Mart ayında acil servislerde şiddete karşı başlayan eylemler sağlık emekçilerinin çalışma koşullarının düzeltilmesi talebiyle sürüyor.

Fransa Genel Emek Konfederasyonu, Sendika Dayanışma Birliği ve İşçi Gücü Sendikası’nı çağrısıyla düzenlenen greve 154 hastaneden acil servis çalışanlarının katıldığı açıklandı.