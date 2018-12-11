Ford yöneticilerine kendi işçilerinden zor sorular

Ford Otosan'ın tüm işyerlerinde yılda iki kez işçilere faaliyetlerin anlatıldığı 'açık kapı' toplantıları yapılıyor. Bu toplantıların biri de dün yapıldı. Ford Otosan işçileri, patronlara ve patron temsilcilerine sorularını Patronların Ensesindeyiz Ağı üzerinden yöneltti. Peki Ford Otosan patronları bu soruları yanıtlayabilecek mi? İşte o sorular...

Ford Otosan yerleşkelerinde patron temsilcilerinin sahneye çıktığı, işçilerin de katılmak zorunda kaldığı "açık kapı" toplantıları düzenleniyor. Toplantının sonunda çalışanlar, üst düzey yöneticilerin yanıtlaması için çeşitli sorular yöneltiyor. Bu toplantılardan biri de dün düzenlendi.

İşçiler, sorularını bu kez Patronların Ensesindeyiz Ağı üzerinden yönelttiler.

Patronlara ve patron temsilcilerine 10 soru yönelten işçiler, şimdi yanıt bekliyor.

İŞTE O 10 SORU

"Tüm mesai arkadaşlarımızı bir araya gelerek bu soruların peşine düşmeye ve hep beraber ekonomik krizin faturasını bize ödetmeye çalışan patronların ensesinde olmaya çağırıyoruz" diyen Ford Otosan işçilerinin soruları şöyle:

1- Ford Otosan’ın kârı son 10 yılda sürekli yükseldi. Buna karşın biz çalışanların reel ücretleri geriledi. Aşağıdaki grafik çalışan kişi başına elde edilen net kâr ile işe yeni giren bir mühendisin yıl bazlı aldığı ücret arasındaki muazzam farkı gösteriyor. Her fırsatta bize aynı gemide olduğumuzu, ortak bir kültüre sahip olmamız gerektiğini söylüyorsunuz. Bu grafikten bir ortak kültür ve aynı gemide olma durumu çıkarıyor musunuz?

2- Ford Otosan’ın üst yönetimine yapılan ödemelerdeki yıllık artış, mali raporlarda (33 Milyon TL) yer alıyor. Bu ödemelerin çalışan maaş artışlarının çok üstünde olmasının nedeni nedir?

3- Yeni Ford Focus’un reklam filminde oynayan oyuncuya şirketin 3 milyon TL verdiğine dair haberler yer aldı basında. Doğru mudur?

4- Türkiye’de yoksulluk sınırı 6167 TL. Ford Otosan çalışanlarının, yöneticiler hariç, ortalama maaşı ne kadardır?

5- Ekonomik kriz ve pazardaki daralma gerekçesiyle Kasım ve Aralık aylarında üretim duruşları oldu. İşçiler zorunlu izne çıkartıldı, izinleri olmayan işçiler ise ücretlerinde kesinti yapılarak evlerine gönderildiler. Ekonomik krizin ne kadar süreceği belli değil; evlerine gönderilen arkadaşlarımızın da kesintiye uğramış maaşlarla uzun süre idare edemeyeceklerini kestirmek zor değil. Uzunca bir süre geçinemeyecek bir ücretle çalışmak zorunda bıraktığınız bu arkadaşlarımızın durumuyla ilgili ne düşünüyorsunuz?

6- Ekim ayı içerisinde kriz ve pazardaki daralma gibi gerekçelerle İnönü Kamyon Fabrikası’nda sözleşmeli işçileri işten çıkardınız. Ayrıca kadrolu işçilere de “anlaşma” teklif ederek işten ayrılmalarını teşvik ettiniz. Kriz gerekçesiyle daha ne kadar işçiyi işten atacaksınız?

7- Ford Otosan çalışanları 2015 yılında sendikayı değiştirmek istemişti. İşçilerin sendika değiştirme kararına neden karşı çıktınız? O dönem işten atılan mesai arkadaşlarımızın tamamı şirkete açtıkları davaları kazandılar. Çalışanların istemediği bir sendikaya üye olarak çalışmaya devam etmesinde şirketin ne tür bir çıkarı bulunmaktadır? Çalışanlar yeniden bu sendikadan istifa edip kendi istedikleri bir sendikaya geçmek isterlerse 2015 yılında olduğu gibi yine işçi çıkarır mısınız?

8- Ford Otosan yönetimi 2016 ve 2018 yıllarında TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) tarafından verilen “Türkiye’nin mühendislik ihracatı” ödülünü almıştı. Yüksek nitelikte mühendislik hizmetinin Avrupa, ABD ve Çin’e ihracı ve bunun getirdiği yüksek kazançtan ise ülke ekonomisine katkı diye söz edilen açıklamalar Ford Otosan yönetiminin AR-GE’den anladığı Türkiye’deki nitelikli ve “ucuz” mühendislik emeğinin yurtdışına satılmasını ve yurtdışındaki mühendislerin işsiz kalması pahasına onların emeği ile ikame edilmesini sağlamak mıdır?

9- Bu yıl IAA Hannover Ticari Araç Fuarı’nda F-Vision sergilendi. Bazı haber sitelerinde “Tesla’ya Türk rakip” ya da “Elon Musk’a Türk rakip” vb. başlıklarla haber Dünya’nın Jet Fadıl’ı olarak da gösterilen ve Dünya’yı değiştirmek için emekçilerin haftada 80 saat çalışması gerektiğini savunan Elon Musk ile karşılaştırılmak sizi rahatsız etti mi?

10- Yine aynı haberlerde yer alan demecinizde “Bu teknolojileri yıllardır yatırım yaptığımız Türkiye’nin en büyüğü olan Ar-Ge merkezimiz sayesinde hayata geçiriyor, geleceği şekillendiriyoruz” diye bir ifade var. Bu çalışmalar Ar-Ge’de hangi birim tarafından yürütülüyor ve ne aşamada, bilgi verebilir misiniz?

Patronların Ensesindeyiz sitesinde yayınlanan sorulara şu linkten de ulaşılabiliyor: https://patronlarinensesindeyiz.org/2018/12/10/ford-otosana-acik-kapi-sorulari/