Ford üretimi durdurdu, işçinin ücretini kesti

Ford, parça eksikliği gerekçesiyle üretimi bu hafta 3 gün durdurma kararı aldı. İşçilerin ücretlerinde yüzde 24 kesinti yapılacağı iletildi.

Ford Otosan, Yeniköy fabrikasında parça eksikliği gerekçesiyle üretimi bu hafta 3 gün durdurma kararı aldı. Duruş nedeniyle ücretlerden kesinti olup olmayacağı belirsizliği, fabrikada örgütlü Türk Metal’in işçilere gönderdiği “Ücretlerin yüzde 24’ü kesilecek” telefon mesajıyla kesinlik kazandı.

Evrensel'de yer alan habere göre, karara tepki gösteren işçiler, fabrika ve sendika yönetiminden duruşların devam edip etmeyeceğine dair açıklama bekliyor. Ford Otosan Yeniköy fabrikasında şanzıman eksikliği nedeniyle önceki gün üretim gerçekleştirilmedi. Cuma ve cumartesi günleri de üretim yapılmayacağı duyuruldu. Duruşlarla ilgili konuşan bir Ford Otosan işçisi “Bize gerekçe şanzıman eksikliği denildi. Fabrika yönetimi bize duruşu kısa mesajla bildirmişti, pazartesi günü sendika da aynı yönetimi izleyerek ücretlerimizde yüzde 24’lük kesinti olacağına ilişkin bir mesaj attı. Üretime bu hafta 3 gün ara verileceğinin duyulmasından bu yana hiçbir açıklama yapmayan sendikacılar zahmet ettiler, bizimle bu bilgiyi paylaştılar” diye konuştu.

Türk Metal tarafından kendilerine gönderilen kısa mesajda “Şanzıman üretimi sıkıntısı sebebi ile çalışmadığımız 16, 20 ve 21 Temmuz günleri için sigorta primlerimiz ve sosyal haklarda kesinti olmayacaktır. Ücret olarak da yüzde 76 ödeme yapılacaktır” ifadelerinin kullanıldığını aktaran işçi şöyle devam etti: “Bir de utanmadan mesajın sonuna ‘İyi istirahatler’ yazmışlar. Sanki tatile çıkıyoruz.”