Forbes: Türkiye kur krizinden sonra kredi kriziyle karşı karşıya

The Johns Hopkins Institute’te ekonomi yorumcusu olan Simon Constable Washington merkezli Uluslararası Finans Enstitüsü’nün Türkiye hakkındaki araştırmasını yazdı. Constable, Türkiye’nin sadece lira kriziyle karşı karşıya olmadığını, acımasız bir kredi krizine doğru çekildiğini ileri sürdü.

The Johns Hopkins Institute’te ekonomi yorumcusu olan Simon Constable Washington merkezli Uluslararası Finans Enstitüsü’nün Türkiye hakkındaki araştırmasını yazdı.

The Johns Hopkins Institute’te ekonomi yorumcusu olan Simon Constable, Forbes’ta yayınlanan analizinde, Washington merkezli Uluslararası Finans Enstitüsü’nün (IIF) son araştırmasının bulgularını kaleme aldı. Constable, Türkiye’nin sadece lira kriziyle karşı karşıya olmadığını, acımasız bir kredi krizine doğru çekildiğini ileri sürdü.

Washington merkezli Uluslararası Finans Enstitüsü’nün (IIF) son araştırmasındaki verilere göre; yatırımcılar, Türk ekonomisinden kaçarken sert bir kredi krizinin yerel ekonomiyi vurabileceği ifade edildi.

Analizde, ihracatın Türkiye’ye aşırı maliyeti, Türkiye'nin ticaret açığı ve bunların yabancı yatırımcılar tarafından finanse edilmesi vurgulanırken bu ayın başındaki sıcak para çıkışının altı çizildi.

Constable'ın yazısından satır başları şöyle: