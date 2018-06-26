Fon yöneticilerinin gözü yeni kabine ve kararlarda

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Erdoğan’ın kazandığının kesinleşmesinin ardından uzun süredir duran fon akışının ne olacağı tartışılıyor. Yabancı yatırımcının tavrının yeni kurulacak kabinenin ekonomi alanındaki kararlarına ve Erdoğan’ın politikalarına bağlı olarak değişeceği tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Erdoğan’ın tekrar seçilmesiyle sonuçlanmasının ardından ekonominin seyrinin ne olacağını merak edilen konuların başında geliyor. TÜSİAD, MÜSİAD ve İTO gibi yerli sermaye örgütlerinin "tebrik" mesajlarının ardından bir süredir durduğu gözlemlenen sıcak para akışı ve yabancı yatırımcıların tavrının ne yönde değişeceği tartışılıyor.

Reuters’ın derlediği habere göre, yabancı fon yöneticilerinin tavırlarını belirlemede en etkili olacak adımın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belirleyeceği yeni kabine olacağı düşünülüyor. Erdoğan'ın, ekonomi ve para politikası üzerinde daha sıkı kontrolün ne anlama geldiği konusuna açıklık getirdiği takdirde yabancı yatırımcıları tekrar cezbedebileceği tahmin ediliyor.

24 Haziran seçimleri üzerine bir açıklama yayımlayan uluslararası finans kuruluşu JP Morgan, "Piyasa dostu isimler Mehmet Şimşek ve Naci Ağbal yeni kabinede yer almalı" önerisinde bulunmuştu.

Lombard Odier Investment Managers'da baş yatırım stratejisti olan Salman Ahmed, istikrar güvencesi verilmesi gerektiğinden bahsederek “Bu, para politikasının daha da sıkılaştırılması, mali alanda daha fazla reform ve alınan son derece popülist bazı kararların geri çekilmesi anlamına geliyor... Buna yönelik daha somut belirtiler görmedikçe, temelde zayıf bir ülke olduğu için Türkiye konusunda hâlâ çok temkinliyiz" ifadelerini kullandı.

Yatırım yönetim şirketi Allience Berstein'da gelişmekte olan Ortadoğu ve Afrika (CEEMEA) piyasa ekonomisti olan Markus Schneider, Erdoğan’ın piyasa tarafından kabul görmeyen kimi kararlarını gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayarak önümüzdeki 7-10 gün içinde yapılacak olacak kabine atamalarının Erdoğan'ın gelecek politikasında ne istediğini göstereceğini söyledi.

Gelişmekte olan ülke tahvillerinde 1,5 milyar dolar fonu bulunan M&G'de fon yöneticisi olan Claudia Calich ise, son yıllardaki mali teşviklerin ekonominin şu anda kapasite üzerinde büyüdüğü anlamına geldiğini belirterek, para ve maliye politikasının nasıl evrildiğini görmeden pozisyonunda başka değişiklik yapmayacağını ifade etti.

Çift haneli enflasyonun ve yüksek dış borçlanma maliyetlerinin yeni kabinenin ilk gündemlerinden olmasını öneren yatırımcılar, borsada işlem gören hisse senetlerinin yüzde 64’üne sahip. Ancak verilere göre son dört aydır fon akışı kesilmiş durumda.