Flormar'da anlaşma sağlandı, direniş sona erdi

297 gündür direnişte olan Flormar işçileri, anlaşma sağlayarak bugün itibariyle direnişe son verdi.

300 güne yaklaşan Flormar işçilerinin kararlı direnişi varılan anlaşma sonrası bugün sona erdi.

Bir süre önce patron tarafından direnişin bitirilmesi için atılan adımlar dün karara bağlandı. İşverenin son teklifi Petrol İş Sendikası ve Flormar işçileri tarafından kabul edildi.

Dün akşam patronlardan Petrol-İş Sendikası'na gelmiş olan teklif Formar işçileri ile paylaşıldı. Sürecin bundan sonra nasıl işleyebileceğine dair tartışmalar gerçekleştirildi.

Uzun süren toplantı sonucunda patronun sunduğu koşullar işçilerin çoğunluğu tarafından kabul edildi.

Buna göre işçiler; kıdem+ihbar tazminatları, 4+12 maaş bekleme ve sendikal tazminat, 25/2 maddesinden çıkartılanlar başta olmak üzere çıkarılma maddeleri 18. madde olarak değiştirilecek ve çalışmadıkları 10 ay boyunda işsizlik maaşı alacaklar.

Bugün itibariyle Flormar işçileri fabrika önündeki eylemini sonlandırdı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısı ile Gebze Aşk-ı Mahal Düğün Sarayı'nda yapılacak buluşma saat 13.00'e çekildi. Sendika burada anlaşma ile ilgili basın açıklaması yapacak.

