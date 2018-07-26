Flormar patronu Yves Rocher duysun: 'Güzellik Direnişte' Fransızca ve İngilizce altyazıyla yayında

Direnişin 72. gününü deviren Flormar işçilerinin mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.
İşçilerin kararlı mücadelesini fabrika dışına taşımak üzere "Güzellik Direnişte" filmini hazırlayan soL HD, filmin Fransızca ve İngilizce altyazılı versiyonlarını da yayımladı.
Flormar şirketinin hisselerinin yüzde 51'ine sahip Fransız kozmetik tekeli Yves Rocher, Flormar işçilerinin direnişiyle eleştirilerin odağına yerleşti. Dünya genelinde ve özellikle Fransa'da Yves Rocher mağazalarının önünde sık sık Türkiye'deki Flormar işçileriyle dayanışma eylemleri gerçekleşiyor.
Flormar işçileri, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada Petrol-İş Sendikası'na üye olmaya karar vermelerinin ardından çeşitli bahanelerle işten çıkarıldı ve direnişe geçti. Çoğunluğu kadınlardan oluşan Flormar işçileri, bakanlık tarafından da onaylanan sendika yetki belgelerine rağmen işten çıkarılmalarına karşı her düzlemde mücadelelerini sürdürüyor. İşçiler hukuki mücadelelerinin yanı sıra, fabrika önünde 72 gündür eylem halindeler.
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IndıstryAll Global Union da altyazılı filmleri paylaştı ve kampanyaya destek verdi.
La beauté est dans la résistance!
134 travailleurs, principalement des femmes, ont été licenciés par @YvesRocherFR @YvesRocherTR de leur usine de cosmétiques Flormar en Turquie pour avoir rejoint le syndicat @petrolis_merkez.
https://t.co/XNXrxslC4h
#ActBeautiful
— IndustriALL (@IndustriALL_GU) 26 Temmuz 2018