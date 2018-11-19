Flormar patronlarından işçilere 'muhbirlik' daveti: İsminiz gizli tutulacaktır

Flormar'da sendikalı oldukları için işten atılan işçilerin direnişi 180 günü aşarken, Flormar patronları halen fabrikada çalışan işçilere 'muhbirlik davetinde bulunan" bir broşür dağıttı.

Flormar işçilerinini direnişi sürerken, patronlar da direnişi kırmak ve işçileri bölmek için çeşitli yöntemler deniyor.

Sendikalı oldukları için işten atılan işçilerin 180 günden fazladır devam eden direnişi sürerekn, Flormar patronları halen fabrikada çalışan işçilere 'muhbirlik davetinde bulunan" bir broşür dağıttı.

"Flormar Alarm Hattı" adını taşıyan ve "Seyirci kalma, destekleme, bildir" altbaşlıklı broşür, fabrika içerisinde halen çalışmakta olan işçilere dağıtıldı.

Broşürde "Alarm Hattına konu olabilecek davranışlar" bölümünde, fabrika önünde direnen işçiler ile içerdeki işçilerin bağlarını zayıflatmaya yönelik maddeler yer aldı. Bu davranışlarda bulunan işçilerin ihbar edilmesini isteyen Flormar yönetimi, muhbirlik yapan işçilerin isminin gizli tutulacağını da yazdı.

İşte Flormar patronlarının ihbar edilmesini istediği davranışlar: