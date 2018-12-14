Flormar işçileriyle sanat ve yaratıcılık atölyesi gerçekleştirildi

Direnişlerinde yedi ayı geride bırakan Flormar işçileriyle dün Gebze Petrol-iş Sendikası şubesinde bir atölye çalışması düzenlendi. Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nden üyelerin aralarında yer aldığı bir grup psikolog, geçmekte oldukları zorlu süreçte direnişçi işçileri psikososyal anlamda desteklemek amacıyla bir etkinlik gerçekleştirdi.

Flormar işçilerinin direnişi yedi ayı geride bıraktı. Zorlu hava koşullarına ve patronların insanlık dışı engelleme çabalarına rağmen işçiler hak arama mücadelelerini sürdürüyor. Direnişleri boyunca yaşadıkları zorlukları psikolojik açıdan desteklemek ve direnişçilerle dayanışmak amacıyla Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA) üyelerinin de aralarında yer aldığı bir grup psikolog işçilerle buluştu. Buluşmada sanat unsurlarının kullanıldığı bir yaratıcılık atölyesi uygulandı.

Dün akşam Petrol-iş Gebze şubesinde gerçekleşen atölye çalışmasına çok sayıda direnişçi işçi katıldı. İşçilerin direniş alanında, mahallelerinde, ailelerinde yaşadıkları sıkıntıları irdeleyen bir sohbet yapıldı. Ayrıca sürmekte olan direnişte karşılaştıkları zorluklarla ilgili kendilerini desteklemek adına çalışmalar gerçekleştirildi. Aralarında psikoterapistlerin de yer aldığı uzman ekip işçilerle gruplar halinde çalıştı. İşten çıkarılma süreçleri hakkında konuşan işçiler, aynı zamanda nasıl direnişin parçası olduklarını anlattılar. Tüm bu mücadelede uğradıkları haksızlık ve direnişlerinde gördükleri desteği ifade edebildikleri çeşitli sanatsal üretimleri ortaya koydular.

BAA adına konuşan bir psikolog direnen insanın karşılaştığı zorlukları aşmada ruh sağlığı uzmanlarına da görevler düştüğünü belirtti. Psikodrama gibi grup terapisinde kullanılan eylemsel yöntemlerin tükenmeye karşı koruyucu ve ruhsal sağlığı destekleyici bir etki yarattığını dile getirdi.