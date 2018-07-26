Flormar işçileriyle dayanışma: #ActBeautiful (in Flormar–in Turkey) #STOPUnionBusting

Fransız Yves Rocher kozmetik tekelinin markası olan Flormar'da işçi ve sendika düşmanlığı sürerken, sosyal medyada işçilere destek için yeni bir kampanya başlatıldı. #ActBeautiful (in Flormar–in Turkey) #STOPUnionBusting etiketleriyle başlatılan kampanyaya binlerce sosyal medya kullanıcısı destek verdi.

Fransız Yves Rocher kozmetik tekelinin markası olan Flormar'da işçi ve sendika düşmanlığı sürerken, sosyal medyada işçilere destek için yeni bir kampanya başlatıldı.

#ActBeautiful (in Flormar–in Turkey) #STOPUnionBusting etiketleriyle başlatılan kampanyaya çok sayıda sosyal medya kullanıcısı destek verdi.

Diğer yandan soL HD ekibi, geçen haftalarda hazırladığı "Güzellik Direnişte" adlı filmi Fransızca ve İngilizce altyazılarla bir kez daha yayınladı.

DİRENEN FLORMAR İŞÇİLERİ DE SOSYAL MEDYADAN KAMPANYAYA KATILDI

Direnişteki Flormar işçileri de kişisel sosyal medya hesaplarından #ActBeautiful (in Flormar–in Turkey) #STOPUnionBusting etiketleriyle kendilerine destek için başlatılan kampanyaya katıldılar.