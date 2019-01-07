Flormar işçilerinin çocukları duygularını yaptıkları resimlerle anlattılar

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, Flormar direnişçilerinin çocukları için masal ve resim atölyesi düzenledi.

Sendikalaştıkları için işten çıkarılan ve yaklaşık 237 gündür direnişte olan Flormar işçilerinin çocukları ile Nâzım Hikmet Kültür Merkezi tarafından masal ve resim atölyesi düzenlendi. Atölyeye katılan çocuklar ve aileleri, Nâzım Hikmet’in 117'nci doğum gününü de kutladı.

Nâzım’ın yaşamına dair belli başlı olayların konuşulduğu atölyede, “Sevdalı Bulut” masalı okundu, çeşitli aktiviteler düzenlendi. Atölyeye katılan çocuk ve gençlerin Nâzım Hikmet hakkındaki düşünceleri ve masal karakterleri ile ilgili yorumları dikkat çekiciydi. Çocuklara Nâzım Hikmet’in yaşamı ile ilgili öğrendikleri en önemli bilginin ne olduğu soruldu. Çocuklardan mezarına gidip çiçek bırakmak istediğini söyleyen, hayvanları sevmesini önemli bulan, düşüncesi yüzünden cezalandırılmasına tepki duyan notlar geldi. Nâzım’ın her yaştan tüm insanlığın sesi olduğu bir kez daha vurgulandı.

RESİM ATÖLYESİ

Daha sonra çocuklarla resim atölyesi gerçekleştirildi. Atölyede çocuklar, halen direnişlerini sürdüren Flormar işçisi anne-babalarının portrelerini yaptılar. Uzun zamandır zor koşullara ve kış şartlarına rağmen mücadeleyi sürdüren Flormar direnişçileri de, kendilerini çocuklarının gözünden görme şansını buldular.

Etkinlik Petrol İş sendikasının Gebze şubesinde gerçekleştirildi.