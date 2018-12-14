Flormar işçilerine lise ve üniversitelilerden destek

Türkiye Komünist Gençliği ve Solcu Liseliler bugün İstanbul'dan kalkan iki otobüsle, direnen Flormar işçilerine desteğe gittiler.

Flormar işçileri direnişlerinin 213'üncü gününde kar, yağmur, soğuk, kış demeden mücadelelerine devam ediyorlar.

Geçtiğimiz günlerde sobaları da ellerinden alınan Flormar işçileri, beyaz bir çadır altında üzerlerinde battaniyeleriyle ısınmaya çalışıyor, mücadeleleriyle de hem birbirlerini hem de direnen bütün emekçilerin içlerini ısıtıyorlar.

Türkiye Komünist Gençliği ve Solcu Meslek Liseliler bugün Gebze OSB fabrikasının önünde, direnişteki Flormar işçilerini ziyaret ederek onların mücadelesine destek verdiler.

Ziyaret sırasında Türkiye Komünist Gençliği adına söz alan üniversite öğrencisi Serhat Yılmaz, işçilerin mücadelelerinde yalnız olmadıklarını, ülkenin ilerici gençlerinin de onların bu haklı mücadelelerini kampüslerde sıralarda, staj yaptıkları torna tezgahlarında anlattıklarını ve anlatmaya devam edeceklerini belirtti. Flormar direnişi kazandığında, ülkenin ilerici gençlerinin de kazanacağını dile getiren Yılmaz, mücadelelerinin bir ve tek olduğunu söyledi.

Öğrenciler ve direnişteki Flormar işçileri aynı battaniyelerin altında oturup sohbet ettiler, çay içtiler, yemeklerini paylaştılar, birbirlerine mücadelelerini anlattılar. Beraber halayların çekildiği ziyarette fabrikanın çay molasında sloganlar atıldı.

Direnen işçilerin yalnız olmadıklarını ve öğrencilerin her zaman yanlarında olacağını dile getiren TKG ve Solcu Liseliler, işçilerin yanından ayrılırken onların bu haklı mücadelelerini her yerde yaşatacaklarını ifade ettiler.