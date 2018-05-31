Flormar işçileri buluşması yarın Kadıköy'de

Sendikalı oldukları için işten çıkartılan 120 Flormar işçisinin sesi, Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun çağrısıyla yarın Kadıköy'de yankılanacak.

Sendikalı oldukları için işten çıkartılan 120 Flormar işçisinin fabrika önündeki direnişi ikinci haftasını dolduruyor.

İşçilerin Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikanın önünde direnişleri devam ederken, işçilerin sesi yarın Kadıköy'de yankılanacak.

Bu Düzen Değişmeli Platformu tarafından Kadıköy Süreyya Operası önünde yapılacak buluşma, sendikalaştıkları için işten çıkarılan işçilerinin mücadelesine destek olmaya davet ediyor.

1 Haziran Cuma günü, İstanbul 1. Bölge Bağımsız Milletvekili Adayı Aydemir Güler ve İstanbul 2. Bölge Bağımsız Milletvekili Adayı Orhan Aydın'ın katılacağı basın açıklamasında dansçı Ezgi Zaman da modern dans performansıyla mücadele eden Flormar işçilerinin yanında olacak.