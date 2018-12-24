Flormar direnişinin 224. gününde patrondan yanıt: Konuyu araştırıyoruz...

Sendikaya üye oldukları için işten atılan Flormar işçilerinin direnişi 224'üncü gününe ulaştı. Tiyatro yazarı ve yönetmen Harun Güzeloğlu'nun sosyal medya hesabından 'Direnenler kazanacak' notuyla paylaştığı ve Yves Rocher'yi de etiketlediği paylaşımına Flormar markasının patronundan yanıt geldi.

Yedi aydan fazladır Gebze'deki Flormar fabrikası önünde direnen işçiler eylemlerini sürdürürken, Flormar markasının ana üreticisi Yves Rocher'den "Konuyu araştırıyoruz" yanıtı geldi.

Tiyatro yazarı ve yönetmen Harun Güzeloğlu'nun 17 Aralık günü Twitter'da Flormar işçilerine destek için paylaştığı ve Yves Rocher'yi de etiketlediği videoya, Yves Rocher Türkiye'den yanıt geldi.

İşçilerin direnişinin 224'üncü gününde Yves Rocher Türkiye tarafından yazılan yanıtta şöyle denildi: "Merhaba, Rocher Grup, Türkiye’de Flormar markası ile ilgili talihsiz durum karşısında derin üzüntü duymaktadır. İnsan hakları ve hukuki haklar kapsamında durumun karmaşıklığının ve hassasiyetinin farkındadır. Grubun değerleri ile örtüşecek doğru kararları vermek adına konu ile ilgili gerekli araştırmaları sürdürmektedir. Bu araştırmalar, konunun tam anlaşılmasını sağlayacak ve karmaşıklığını çözmeye olanak tanıyacaktır. İyi günler dileriz."

Ana üretici Yves Rocher'nin, işçi ve sendika düşmanlığının 224'üncü gününnde böyle bir yanıt vermesi dikkat çekti.