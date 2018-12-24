Flormar direnişinin 224. gününde patrondan yanıt: Konuyu araştırıyoruz...

Sendikaya üye oldukları için işten atılan Flormar işçilerinin direnişi 224'üncü gününe ulaştı. Tiyatro yazarı ve yönetmen Harun Güzeloğlu'nun sosyal medya hesabından 'Direnenler kazanacak' notuyla paylaştığı ve Yves Rocher'yi de etiketlediği paylaşımına Flormar markasının patronundan yanıt geldi.
Haber Merkezi
Pazartesi, 24 Aralık 2018 14:09

Yedi aydan fazladır Gebze'deki Flormar fabrikası önünde direnen işçiler eylemlerini sürdürürken, Flormar markasının ana üreticisi Yves Rocher'den "Konuyu araştırıyoruz" yanıtı geldi. 

Tiyatro yazarı ve yönetmen Harun Güzeloğlu'nun 17 Aralık günü Twitter'da Flormar işçilerine destek için paylaştığı ve Yves Rocher'yi de etiketlediği videoya, Yves Rocher Türkiye'den yanıt geldi. 

İşçilerin direnişinin 224'üncü gününde Yves Rocher Türkiye tarafından yazılan yanıtta şöyle denildi: "Merhaba, Rocher Grup, Türkiye’de Flormar markası ile ilgili talihsiz durum karşısında derin üzüntü duymaktadır. İnsan hakları ve hukuki haklar kapsamında durumun karmaşıklığının ve hassasiyetinin farkındadır. Grubun değerleri ile örtüşecek doğru kararları vermek adına konu ile ilgili gerekli araştırmaları sürdürmektedir. Bu araştırmalar, konunun tam anlaşılmasını sağlayacak ve karmaşıklığını çözmeye olanak tanıyacaktır. İyi günler dileriz."

Ana üretici Yves Rocher'nin, işçi ve sendika düşmanlığının 224'üncü gününnde böyle bir yanıt vermesi dikkat çekti. 
Pazartesi, 24 Aralık 2018 12:54
TKP'den Flormar'a uyarı: İşçilere soğukla işkence edemezsiniz
Gebze'deki Flormar fabrikası önünde aylardır direnen ve işe iade edilmeyi bekleyen işçilere yönelik 'soba yasağı' sürüyor. TKP İstanbul ve Kocaeli örgütleri ortak bir açıklama yayımlayarak, işçilerin soğukla terbiye edilmesinden derhal vazgeçilmesini istedi. Açıklamada, 'Yetkilileri uyarıyoruz ve bu gayriciddi soba yasağını hemen kaldırmaya çağırıyoruz' denildi.

Sendikaya üye oldukları için işten atılan Flormar işçilerinin direnişi devam ederken, Flormar patronları hukuksuz ve gayriciddi bazı "yasaklar" koyarak işçi direnişini kırmaya çalışıyor. Soğuk havada eylemlerini sürdüren işçilere "soba yasağı" getiren patronlar, işçilere soğukla işkence etmeye devam ediyor. 

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul ve Kocaeli örgütleri bugün ortak bir açıklama yaparak, Flormar patronlarını uyardı. Açıklamada, "Yetkilileri uyarıyoruz ve bu gayriciddi soba yasağını hemen kaldırmaya çağırıyoruz" denildi. 

TKP'nin "Uyarıyoruz" başlıklı açıklamasının tamamı şöyle: 

Flormar direnişini bütün Türkiye biliyor. Sendikaya üye oldukları için işten çıkartılan işçiler aylardır fabrikanın önünde.

İşçilerin direneceğini düşünmeyen patron şaşırmış olmalı; ama bu şaşkınlıkla geri adım atamazlardı çünkü Gebze Organize Sanayinin haksızlığa maruz kalan binlerce işçisinin gözünün Flormar’da olduğunu biliyorlar. Gebze işçisi ve Türkiye işçi sınıfı “mücadelenin kazandırdığını” görürse patronların işi daha zor olacaktı; olacak da…

Patronun ayak diremesi bunu bildiğinden. Nasıl Flormar işçisi bütün emekçiler adına direniyorsa patron da bütün sermaye sınıfı adına ayak diriyor.

Bu mücadeleye olmadık çirkinlikler karıştırılmasına şaşırmıyoruz; ama bunlardan birini, işçilerin soğukla terbiye edilmesini, "soba yasağını" kesinlikle sineye çekmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Mülki amir kararı ve Emniyet zoruyla kış günü Flormar direnişini soğuğa mahkûm etmek ahlaksızlıktır. Patron baskısı karşısında yılmayanların üşüyüp kaçmasını beklemekse ahmaklıktır.

"Patronların Ensesindeyiz" diyen işçiler bu başlıkta da dayanışmayı örgütledi. Patronlar ve yetkililer üzülecek ama işçiler soğuğu aşacak asgari donanıma sahip…

Sıra soba yasağının kaldırılmasında. Doğalgaz hattı geçiyormuş, şuymuş, buymuş. Hepsi palavradır ve niyet bellidir: Soğukla işkence edilen direnişçilerin sağlığıyla oynamak, direnişi söndürmek için direnişçilerin canına kastetmek. 

Sobadan kaynaklanabilecek herhangi bir sorun yok. Ortada bir sorun varsa patronların ve yöneticilerin işçi düşmanlığından kaynaklanıyor.

Yetkilileri uyarıyoruz ve bu gayriciddi "soba yasağını" hemen kaldırmaya çağırıyoruz.

TKP Kocaeli ve İstanbul Örgütleri