Fitch'ten Türkiye'ye uyarı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin TL'deki değer kaybını durdurması gerektiğini belirterek ülkenin durumunun bir ay önceki kredi notu indiriminden bu yana bozulduğu uyarısında bulundu.

Uluslarası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'ye ilişkin yağtığı yeni değerlendirmede ülkeye uyarıda bulundu.

Fitch'in kıdemli analistlerinden Paul Gamble, yaptığı açıklamada "Şu anki gelişmeleri yakından izliyoruz... (13 Temmuz'da Türkiye'nin notunu BB'ye indirme) kararını almamızdan bu yana piyasanın algısı daha da bozuldu", dedi.

Fitch yetkililerinin TL'deki düşüşün durdurulması için neler yapılacağını yakından takip ettiklerini belirten Gamble, zayıf para biriminin temel baskı unsuru olduğunu belirtti.

Merkez Bankası'nın atacağı adımların ve ABD ile olan ilişkilerde iyileşmeye gidilmesinin bu baskıyı kısa vadede hafifletecek çözümler olduğunu belirten analist, Aralık ayındaki değerlendirmeye işaret ederek bu tarihe kadar pek çok şeyin değişebileceğini söyledi.

Temmuz ayındaki not indiriminin ardından Türkiye'nin kredi notu "negatif" olarak belirlendi. Gamble, bu negatif hassasiyetin sermaye girişlerinde ani bir duruş ve ekonomideki sert inişten dolayı olduğunu belirtirken bankacılık sektörünün ve şirketlerin stresinin artmasının bu duruma katkıda bulunduğunu belirtti.