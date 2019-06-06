Fitch'ten Türkiye'ye küçülme uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’e göre Türkiye'de ekonomik daralma sürecek. Dünya Bankası da Türkiye için büyüme tahminini düşürdüğünü açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in araştırma birimi tarafından yayımlanan raporda 2019’da Türkiye ekonomisinin yüzde 1,9 küçüleceği yönündeki tahmin korundu.

Öte yandan Dünya Bankası, 2019 yılı küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 2,6’ya düşürdü. Bankanın ocak ayında yayımladığı raporunda 2019 küresel büyümesi yüzde 2,9 olarak öngörülmüştü.

Küresel ekonomiyi tehdit eden önemli risklere değinilen raporda, küresel ekonominin ayrıca ticaret gerginlikleri, gelişmekte olan ülke ekonomilerindeki mali karışıklıklar ve büyük ekonomilerin büyümelerindeki keskin düşüş gibi etkilerle ivmenin kırılganlaştığı belirtildi.

Raporda, özellikle küresel ekonomik büyümenin 10 yıl önceki mali krizden bu yana en düşük düzeylere gerilemesi ve ekonomiye duyulan güvendeki düşüşün endişe verici olduğu ifade edildi.

Dünya Bankası ayrıca, gelişmekte olan ülkelerde görülen borçlanmanın yüzde 15’lik bir artışla 2018 yılı için gelişmekte olan ülkelerin toplam gayri safi yurtiçi hasılalarının yüzde 51’ine ulaştığı uyarısını yaptı.