Fitch'den Türkiye açıklaması: Enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesi bekleniyor

Fitch Ratings, Türkiye'nin 'BB' notunda ve 'negatif' görünümünde değişiklik yapılmadı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü teyit etti.

Piyasa beklentisine paralel olarak, "BB" notunda ve "negatif" görünümünde değişiklik yapılmadı.

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 13 Temmuz'da "BB+"dan "BB" seviyesine indirmiş, not görünümünü "negatif" olarak belirlemişti.

Türkiye'nin şu an uluslararası üç ayrı derecelendirme kuruluşundan da "yatırım yapılabilir" seviyede notu bulunmuyor.

Enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesinin beklendiği belirtilen açıklamada ayrıca, "TL yılın ilk aylarında keskin bir zayıflama yaşadı. Bu zayıflama ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin zorlaştırdığı dış finansman zorluklarının gelişmesinden kaynaklandı" denildi.