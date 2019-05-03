Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu açıkladı

Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu "BB" olarak, not görünümünü ise "negatif" olarak teyit etti.

Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu "BB" olarak, not görünümünü ise "negatif" olarak teyit etti. Fitch'ten yapılan açıklamada, kredi notu ve görünümünün zayıf dış finansmanı, büyük çaplı dış finansman ihtiyacını işaret ettiğini, düşük seviyedeki uluslararası rezervleri, yüksek net dış borcu, yüksek enflasyonu, ekonomik volatiliteyi ve siyasi ve jeopolitik riskleri yansıttığı kaydedildi.

Kuruluş açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Jeopolitik ve siyasi riskler Türkiye'nin notu üzerinde baskı yaratıyor.

Yükselen piyasa oynaklığı, bankaların bilançolarındaki yüksek kısa vadeli borç stoku sonrasında türk bankaları için refinansman riskleri yüksek seyretmeye devam ediyor.

Türk ekonomisi derin bir resesyonda, ancak ekonomi dip yapmış gibi görünüyor

Türkiye'nin ekonomik toparlanması, enflasyon, ekonomi politikasının uygulanması için görünüm civarında ciddi belirsizlikler devam ediyor.

Cari işlemler açığında hızlı düzeltme yeniden dengelenme ve istikrar kazanmaya doğru gerekli bir adım

Türkiye'nin kredi notu güçlü kamu finansmanı, büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomi tarafından destekleniyor

Türkiye'nin kredi notu ve negatif görünüm zayıf dış finansmanı, düşük döviz rezervlerini ve yüksek net dış borç, yüksek enflasyonu yansıtıyor.”

Kuruluş son olarak 15 Aralık'ta yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin kredi notu ve görünümde herhangi bir değişikliğe gitmemişti. Ancak 13 Temmuz 2018'de BB+'dan BB seviyesine indirmişti. Bu seviye Fitch değerlendirmesine göre yatırım yapılabilir seviyenin iki kademe altında bulunuyor. Söz konusu seviyede değerlendirilen ülkeler arasında Türkiye'nin yanında Brezilya, Sırbistan ve Makedonya bulunuyor. Diğer önemli kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody's'e göre de Türkiye'nin kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin 2 kademe altında yer alırken, S&P Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir seviyenin 3 kademe altında tutuyor.