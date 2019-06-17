Fitch küresel büyüme beklentisini düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ticaretteki belirsizliklere işaret ederek 2020 küresel büyüme beklentisini düşürdü. Fitch küresel imalat ve ticaretteki düşüşün büyüme üzerinde aşağı yönlü baskı yapacağını belirtti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, gelecek yıl için küresel büyüme tahminini yüzde 2,8'den yüzde 2,7'ye indirdi.

Çin'de tüketici harcamaları artışında görülen zayıflık ve diğer gelişen piyasalarda daha zayıf görünümün etkisiyle işletme yatırımlarında bozulan beklentiler sebebiyle Fitch Ratings, Çin, ABD ve Brezilya'da daha yavaş büyüme bekliyor.

Bloomberg’de yer alan habere göre bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini Mart ayından beri değiştirmeyen Fitch, 2019 yılında büyümenin yüzde 3,2'den yüzde 2,8'e gerilemesini bekliyor.

Genişlemeci para politikalarının kısmi dengeleme dışında bir şeye yaramayacağını söyleyen kredi derecelendirme kuruluşu, küresel imalat ve ticaretteki düşüşün büyüme üzerinde aşağı yönlü baskı yapacağını vurguladı.

Fitch Ratings küresel imalat ve ticaretin diğer gelişen piyasa beklentileri üzerinde de baskı yarattığını belirtti.

Kurum Çin için 2020 büyüme beklentisini yüzde 6,1'den yüzde 6'ya, ABD için beklentisini yüzde 1,9'dan yüzde 1,8'e ve Brezilya için yüzde 2,7'den yüzde 2,2'ye çekti.