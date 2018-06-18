Fitch 2018'in ikinci yarısında Türkiye ekonomisinde daralma öngörüyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'ye ilişkin 2018 büyüme beklentisini yüzde 4,7'den yüzde 3,6'ya düşürdü. Borçlanma maliyetlerindeki artış, TL'nin zayıflaması ve seçimler sonrasında ekonomiyi uyaran teşviklerin azalacak olması nedeniyle büyümenin yavaşlayacağı düşünülüyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için 2018 yılı büyüme beklentisini düşürdü, yüzde 4,7'den yüzde 3,6'ya revize etti. Seçimler sonrasında artan borçlanma maliyetleri, zayıflayan para birimi ve seçimle gündeme gelen teşviklerin azalmasıyla büyümenin de yavaşlayacağı öngörülüyor.

Fitch raporunda, "Daha yüksek iç ve dış finansman maliyetleri ve daha zayıf bir para birimi büyümeyi zorlayabilecek. 2019'da seçimle ilgili teşviklerin geri çekilmesiyle bu durum daha fazla hissedilecek" değerlendirmesi yapıldı.

"Gelişmekte olan piyasa para birimleri üzerindeki baskı, piyasaların politika hatalarını ve tutarsızlıkları daha az affedici olduklarını gösteriyor" ifadesine yer verilen raporda, Arjantin ve Türkiye'nin uluslararası sermayenin satışlarında ön planda olmayı sürdürdüğü belirtildi.

Raporda, Türkiye'nin 2019 büyüme tahmininin son global ekonomik görünüm raporunda yüzde 4,7'den yüzde 3,6'ya çekildiği ifade edildi.

Fitch'e göre Merkez Bankası'nın Nisan'dan bu yana toplam 500 baz puan faiz artışı ve çerçevenin sadeleştirilmesi, makroekonomik ve finansal istikrara yönelik akut risklerin azaltılmasına yardımcı olmakla birlikte faizlerdeki artışın kredi maliyetlerini artırdığı ve büyümede yavaşlamaya yol açtığı dile getirildi.

Fitch, ABD'nin para politikasını sıkılaştırması, küresel para politikalarında ayrışmalar ve olası piyasa oynaklıklarının 2018'in ikinci yarısında gelişmekte olan piyasalar için ana zorluklar olmaya devam ettiğine işaret etti.

Mayıs sonunda Moody's büyüme beklentisini yüzde 4'ten, yüzde 2,5'e çekmişti. Moody's ve Fitch'in büyüme beklentilerinde yaptığı aşağı yönlü revizyonlar, ilk çeyrekteki yüzde 7,4'lük büyüme rakamıyla birlikte değerlendirildiğinde yılın ikinci yarısında daralma öngörüldüğü dikkat çekiyor.