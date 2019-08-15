Firma işçi cinayetinden değil adının görünmesinden rahatsız oldu

Airport Haber, yaptıkları bir ölüm haberinin fotoğrafında logosu görünen Petes firmasının fotoğrafın 'anonimleştirilmesi' için yolladığı resmi yazıya tepki gösterdi. İstanbul Havalimanı'nda bir işçinin öldüğü işçi cinayeti Temmuz ayında gerçekleşmişti.

Airport Haber sitesi, dün yaptıkları bir haberle ilgili kendilerine yapılan bir başvuruyu haber yaptı. İstanbul Havalimanı'nda Temmuz ayında gerçekleşen bir kaza ile ilgili yaptıkları haberin fotoğrafında araç üzerinde markası görünen Petes firmasının kendilerine bir ihtarname yollayarak fotoğrafın "anonimleştirilmesini" istediğini anlatan Airport Haber, kaza sonrasında çekilen fotoğraflarda görülen lift üzerindeki markanın gösterdiği bu "hassasiyete" tepki gösterdi.

SERVİS KAZASINDA LOGO SİLMİŞLERDİ

Airport Haber, Petes firmasının yolladığı resmi yazının hatırlattığı bir başka olaya da dikkat çekti.

Yine İstanbul Havalimanı çevresinde geçen olayda, Arnavutköy-Kemerburgaz istikametinde İGA'da görevli güvenlik personelini taşıyan vardiya servisi kaza yapmış, 4'ü ağır 16 kişi yaralanmıştı. Airport Haber yaşanan kaza sonrasında servisi yapan Altur firmasının yetkililerinin de yaralılarla ilgilenmek yerine araç üzerindeki logoyu sökmeye çalıştığını hatırlattı.