Finans dışı firmaların döviz açığında artış

Finans dışı firmaların net döviz açığı Ocak ayında 16 yılın zirvesine çıktı.

Ocak ayında finans dışı firmaların net döviz pozisyon açığı 221,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Böylelikle reel sektörün döviz açığı 2002 Ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Hükümet bir dönemdir reel sektörün döviz cinsinden borçlanmasına yönelik kısıtlamalarla ilgili çalışmalar yürütüyor.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, büyük şirketlerin dövizle borçlanmasına sınırlama tedbiri getirilmesine ilişkin, "Yasal altyapıyı biz hazırladık. Merkez Bankasının yetkisi var. Şu anda 2 bin 118 büyük şirkete ilişkin veriler toplanıyor. Bunlar toplam döviz borcunun yüzde 84'üne tekabül ediyor. Bunlara ilişkin analiz ve değerlendirme devam ediyor'' ifadelerini kullanmıştı.

Önümüzdeki dönemde önemli bir tedbiri hayata geçireceklerine dikkati çeken Şimşek, 2008'de vatandaşların dövizle borçlanmasını yasakladıklarını hatırlattı. KOBİ düzeyindeki firmalara "İhracatınız varsa dövizle borçlanın" dediklerini dile getiren Şimşek, "Şimdi büyük şirketlere ilişkin de bir çalışmamız devam ediyor. Bu da aslında ekonomi literatüründe makroihtiyati bir tedbirdir. Biz ihtiyatlı gidiyoruz. Bu da önemli riskleri azaltacak" diye konuştu.

Şimşek, şirketlerin dövizle borçlanmasına sınırlama tedbirine ilişkin "Yasal altyapıyı biz hazırladık. Şu anda Merkez Bankasının yetkisi var. Dolayısıyla Merkez Bankası ve Hazine ekip olarak hazırlanıyoruz. Şu anda 2 bin 118 büyük şirkete ilişkin veriler toplanıyor. Bunlar toplam döviz borcunun yüzde 84'üne tekabül ediyor. Bunlara ilişkin analiz ve değerlendirme devam ediyor" şeklinde konuştu.