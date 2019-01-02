Film setinde iş cinayeti: 22 yaşındaki ışık asistanı yaşamını yitirdi

28 Temmuz 2018 günü çekimleri İzmir'de yapılan Sardunya adlı filmin setinde ihmal sonucu elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ışık asistanı Uygar Can Çetinkaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sinema Televizyon Sendikası, bir film setinde yaşanan iş cinayetinde ışık asistanı Uygar Can Çetinkaya'nın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Sendika, olayın takipçisi olacaklarını belirterek şu kısa açıklamayı yaptı:

KOLORWORK ŞİRKETİNİN 'SARDUNYA' ADLI FİLMİNDE...

Bağımsız Sinema Merkezi, sendikanın yetersiz açıklamasına tepki göstererek, "22 yaşında sinema emekçisi ciddi bir kaza geçiriyor, yoğun bakıma alınıyor sendika olayın hangi sette yaşandığına ve olayın nasıl gerçekleştiğine, sorumlu şirkete dair açıklama da hiç bir detay yok" paylaşımında bulundu.

Bağımsız Sinema Merkezi daha sonra iş cinayetinin hangi şirkete ait hangi film setinde ve nasıl gerçekleştiğine dair detayları takipçileriyle paylaştı.

Paylaşıma göre olay 28 Temmuz 2018'e çekimleri İzmir'de yapılan Sardunya adlı filmin setinde meydana geldi. Kolorwork film şirketinin setinde meydana gelen olayda, 22 yaşındaki Uygar Can Çetinkaya, ihmal sonucu ışık ayağını tutarken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. İzmir'de hastanelerde yer olmadığı gerekçesiyle Manisa'ya götürülen ve özel 8 Eylül Hastanesinde yoğun bakıma kaldırılan Uygar Can Çetinkaya üç ay sonra İstanbul'a sevk edildi. Marmara Üniversitesi Hastanesinde tedavisine devam edilen Çetinkaya, 30 Aralık akşamı yaşama veda etti.

Kolorwork Film yöneticileri hakkında soruşturmann devam ettiği bildirildi.