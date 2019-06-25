'Feyza Altun aleyhine arabuluculuğa başvuruldu' iddiası

CHP İstanbul Hukuk Komisyonu Kadın Haklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Avukat Feyza Altun'un ofisinde 2017-2018 yılları arasında çalışan bir avukatın haklarının ödenmediği iddiasıyla arabulucuya başvurduğu öğrenildi.

Avukat Feyza Altun'un ofisinde 2017 ve 2018 yılları arasında çalışan Avukat Kübra Selki, Altun'un iş hukukundan kaynaklanan alacaklarını ödememesi sebebiyle iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini iddia etti ve arabulucuya başvurdu.

İstanbul Barosu Bağlı Çalışan Avukatlar Kurulu Başkanı Avukat Özge Demir, Kurul olarak, hak gaspına uğradığı iddiası karşısında meslektaşı ile dayanışma içinde olacaklarını ve süreci takip edeceklerini dile getirdi.

Sosyal medyada kadın hakları aktivisti olarak bilinen Avukat Feyza Altun, şu anda da CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu Kadın Haklarından Sorumlu Başkan Yardımcılığını yürütüyor.