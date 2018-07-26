Ferrero, Trabzon'daki fındık fabrikasını kapattı: 300 işçi işsiz kaldı

İtalyan şirket Ferrero'nun sahibi olduğu Trabzon'daki fındık fabrikası kapatıldı.

Trabzon'da yaklaşık 300 işçinin çalıştığı fındık fabrikası kapatıldı.

İtalyan şirket Ferrero'nun sahibi olduğu fabrika, Ortahisar ilçesi Esiroğlu Mahallesinde bulunuyordu.

Fabrikanın kapatılmasının ardından şirketten yapılan açıklamada, “Bundan sonraki aşamada tüm üretim tesislerimizde Türk fındık sektöründe daha yüksek kalitede üretim ve daha yenilikçi üretimi destekleyecek bazı değişiklik ve gelişmeler yapılacaktır. Bunun gerçekleşebilmesi için üretim tesislerimizdeki bazı aktiviteler ise askıya alınacaktır. Bu bağlamda çalışanlarımıza yönelik her türlü tedbiri almakta ve yerel uygulamaların ötesinde davranmaktayız. Bu girişim Ferrero Fındık’ın Türkiye’ye ve Türk fındığının yetiştiği bölgelere olan bağlılığını teyit eder niteliktedir” denildi.

Haber61'in haberine göre, fabrikanın kararının ardından mahalle muhtarı Temel Aydın, “mahallemizde fabrika kapatıldı. 300 çalışan işsiz kaldı” diyerek isyan etti.

Aydın, “Esiroğlumuzda bulunan fındık fabrikamız kapatıldı. Yaklaşık 300 kişi çalışıyordu. Esiroğlu halkı olarak kesinlikle kapatılmasını istemiyoruz. Yetkililerden ve devlet büyüklerimizden olaya el atmalarını diliyor ve istiyoruz” dedi.