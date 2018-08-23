FED tutanakları yayımlandı: Ticaret politikalarının olumsuz etkileri olacak

FED tutanaklarında, 'Ticaret politikaları, ekonomik büyüme üzerinde önemli olumsuz etkileri olacak yönde ilerleyebilir' denildi.

ABD Merkez Bankası'nın (FED) son tutanaklarına göre, FED yetkilileri, ABD'nin ticaret politikalarının ekonomik büyümeye olumsuz etkisi olabileceğini düşünüyor.

FED, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 31 Temmuz - 1 Ağustos'ta düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklarını yayımladı.

FOMC'nin politika faizini yüzde 1,75 - 2,00 aralığında sabit tutma kararı aldığı toplantının tutanaklarında, FED yetkililerinin ABD ekonomisine ve para politikasına yönelik değerlendirmelerine yer verildi.

Tutanaklarda, "Ticaret politikaları, ekonomik büyüme üzerinde önemli olumsuz etkileri olacak yönde ilerleyebilir" uyarısı yapıldı.

Dünya'nın haberine göre, ABD ile Çin arasındaki ticari gerginlikler nedeniyle özellikle döviz piyasalarında dikkate değer hareket görüldüğü bilgisine yer verilen tutanaklarda, ABD ile Avrupa Birliği'nin (AB) ticari anlaşmazlıklarını çözmek için müzakerelere devam edeceğinin sinyalini vermesinin ise hisse fiyatlarını desteklediği aktarıldı.

Tutanaklarda, artan ticaret gerginlikleri nedeniyle Çin para birimi yuanda olağan dışı ve sert değer kaybı görüldüğü vurgulandı.