Fakıbaba'ya tepki: Çiftçiyi bitirdiler, şimdi de alay ediyorlar

16 yılda tarımı bitirip çiftçiyi iflas ettiren, Türkiye'yi tahıl ve saman ithal eden bir ülke haline getiren AKP'nin Tarım Bakanı, dün çiftçilerle alay edercesine "Para kazanmak önemli değil, çiftçilik en zevkli iş" açıklaması yaptı. Yaşadıkları dramı soL'a anlatan çiftçiler, "Çiftçiyi bitirdiler şimdi de alay ediyorlar" dedi.

Tarım Gıda Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın, çiftçilerle alay edercesine sarf ettiği, "Öyle para kazanmak her şey değil. Üretici olmak, çiftçi olmak dünyanın en zevkli işlerinden birisi" şeklindeki açıklamasına tepki yağdı.

AKP ülkede tarımı bitirdi, Türkiye pamuk, saman, pirinç ithal eden bir ülke haline geldi. Çiftçi geçinemezken, ithalatçı patronlar kârlarını katladı. Bir yılda 336 bin hektarlık tarım arazisinin yok olduğu, 2017’de buğday ithalatının yüzde 234 artışla 821 bin tona, mısır ithalatının 8,5 kat artışla 404 bin tona yükseldiği Türkiye'de üretici çiftçilerin hali içler acısı.

Buğdayı, nohudu, pirinci ithal eden bir ülke haline gelen Tükiye'de 2005’te 41,2 milyon hektar olan toplam tarım alanı, 2017’de 38 milyon hektara indi. Bu zaman aralığında Türkiye’deki tarım arazileri 3,2 milyon hektar küçülmüş oldu.

Hatta Türkiye saman ithal eden bir ülke haline geldi. Geçen yıl eylül ayında İzmir limanına Bulgaristan'dan 9 bin ton saman gelmişti.

FAKIBABA ÇİFTÇİLERLE ALAY ETTİ

Şeker fabrikalarını patronlara satan, pancar üreticisini mağdur eden, geçtiğimiz yıllarda tütün ve pamuğu neredeyse tamamen bitiren AKP'nin şimdiki Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, dün Şişli'de düzenlenen Gıda ve Tarım Zirvesi'nde, çiftçilere seslenerek, "Öyle para kazanmak her şey değil. Üretici olmak, çiftçi olmak dünyanın en zevkli işlerinden birisi" dedi.

'ÇİFTÇİYİ BİTİRENLER BİR DE ALAY EDİYOR'

soL'un bu konudaki sorusunu yanıtlayan Tire Dağ Ürünleri Kalkınma Kooperatifi yönetim kurulu başkanı Yücel Özen, şunları söyledi:

AKP'nin Tarım Bakanı Fakıbaba, 'Çiftçilik zevkli bir iş. Para kazanmak önemli değil' demiş. İthalat ile belini tümden kırdığınız köylünün, üreticinin, çiftçinin çay içecek parası bile kalmamış iken,

böyle bir ifade bize ve üreten çiftçiye hakarettir. Zevk almak için bakanlık ve başbakanlık yapanları Allah'a havale ediyoruz... Çok yazık ülkemize."

Bergama'da çiftçi bir ailenin üyesi olan Hamit Çalışkan da şöyle konuştu:

"AKP'nin yıllardır amacı küçük çiftçiyi bitirmek. Çiftçi mazotu 6 liradan alırken, balıkçı neden 2 liradan alıyor? Gübrenin fiyatı belli, tarım ilacının fiyatı belli, mazota düzenli olarak gelen zamlar belli. Çok açık ki, çiftçiyi ve küçük üreticiyi tamamen bitirmek üzerine bir plan var. Tüm bunların üzerine bir de böyle bir açıklama, gerçekten de çiftçilerle alay eden bir açıklama."