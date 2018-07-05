Faiz artıyor: Enflasyon rekor kırarken kur ve faizlerde yükseliş sürüyor

Hem ülkenin hem de yurttaşların borçlanma maliyeti her geçen gün artıyor. Enflasyonun Haziran'da yüzde 15,39 ile tarihi rekor seviyeye çıkmasının ardından gözler Merkez Bankası’na çevrilirken, kur ve faizlerde yükseliş sürdü.

Enflasyonun Haziran'da yüzde 15,39 ile tarihi rekor seviyeye çıkmasının ardından gözler Merkez Bankası’na çevrilirken, kur ve faizlerde yükseliş sürdü. 10 yıllık tahvilin bileşik faizi yüzde 17,70 ile rekor seviyeye geldi. İki yıllık faiz ise yüzde 19’u geçti.

Cumhuriyet'ten Pelin Ünker'in haberine göre önceki gün son işlemde yüzde 19,52 olan gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi dün yüzde 19,91 seviyesinden açıldıktan sonra yüzde 19,84’ten kapandı. Ekonomistler, büyümenin yılın ikinci yarısında yavaşlayacağı beklentilerinin olduğu bir ortamda Merkez Bankası’nın (TCMB) 24 Temmuz’daki toplantıda nasıl bir adım atacağının oldukça kritik olduğunu ifade ediyor.

Reuters’a konuşan bir bankacı “Faizin bu denli yüksek olmasına rağmen TL’ye pek bir yabancı ilgisi görmüyoruz. TL açısından yine zorlu bir dönem bizi bekliyor. Dolar/TL’de 4.70-4.71 seviyesi üzerinde kalıcı olunursa 4.80- 4.90 yeniden test edilebilir” dedi.

Dolar/TL dün gün içinde 4,7230’a kadar çıkarken, serbest piyasada 4,6730 seviyesinden kapandı. Bir ülkenin tahvil faizlerindeki artış, o ülkenin daha yüksek faizle, daha maliyetli borçlanacağı anlamına geliyor.

Öte yandan TCMB’nin Mayıs ve Haziran'daki faiz artışları sonrası kredi faizlerindeki yükseliş hız kesmiyor. 2017 sonunda yüzde 19,5 düzeyinde bulunan ihtiyaç kredisi faiz oranı 22 Haziran itibarıyla yüzde 23,89’a ulaştı. Taşıt kredisi faiz oranı yüzde 22.55, konut kredisi faizi yüzde 13.12’ye çıktı.

Bankaların en fazla kullandırım yaptığı ticari kredi faiz oranı da 2017 sonundaki yüzde 17,65 seviyesinden yüzde 23,56’ya yükseldi.

TL ERİYOR

TCMB’nin 23 Mayıs’taki olağanüstü toplantısından bu yana faizler ihtiyaç kredisinde 3.64 puan, taşıt kredisinde 3.30 puan, konut kredisinde 0.1 puan, TL ticari kredilerde 4.02 puan yükseldi. Türkiye’nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi TL’deki değer kaybına paralel haziran ayında da düşüşünü sürdürerek 77.1 ile veri tarihinin en düşük seviyesine geriledi.

Dolar/TL 23 Mayıs’ta 4,9290 ile tarihi zirvesini görmesinin ardından toparlanma sağlanamıyor. Reel efektif kurun azalışı, TL’nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.