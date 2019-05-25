EYT’liler yarın Yenikapı'da buluşacak

Daha önce İstanbul-Maltepe’de miting yapan Emeklilikte Yaşa Takılanlar yarın İstanbul’da Yenikapı Meydanı’nda buluşacak.

Kamuoyunda EYT’liler diye bilinen emeklilikte yaşa takılanlar yarın saat 12.00’de İstanbul Yenikapı’da düzenlenen mitingde bir araya gelecek.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği’nin düzenlediği miting öncesi yaptığı açıklamada milyonları ilgilendiren bir konuyu AKP iktidarının görmezden gelmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

TBMM’ye verdiği kanun teklifinin AKP oylarıyla reddedildiğini belirten Gürer, yarın yapılacak mitinge EYT’lilerin yanısıra dayanışma için birçok kesimin katılacağını ifade etti ve bu kesimleri şöyle sıraladı: