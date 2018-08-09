Etlik Şehir Hastanesi işçileri eylemde: İnşaat işçileri köle değildir

Ankara'da yapımı devam eden Etlik Şehir Hastanesi şantiyesinde çalışan işçiler, yemek ve barınma konusundaki sorunlar nedeniyle iş bırakıp, eylem başlattı. İşçiler üç temel talebi kamuoyuyla paylaştı.

Ankara’da yapımı devam eden Etlik Şehir Hastanesi’nin şantiyesinde çalışan işçiler, yemek ve barınma sorunları nedeniyle şantiyede eylem başlattı.

Yüzlerce işçinin katıldığı eylemde, yönetim istifaya çağrıldı.

İşçilerin eylemleri üzerine çok sayıda polis şantiye alanına girdi.

İşçiler eylemlerini sürdüreceklerini belirtirken, polisin bekleyişi de sürüyor.

Etlik Şehir Hastanesi şantiyesinde çalışan işçiler, daha önce de yemek ve barınma sorunları ile ilgili gündeme gelmişti. İşçiler bu nedenlerle en son polisin GBT uygulamasına maruz kalmış ve yatak odalarına kadar didik didik aranmışlardı.

ÜÇ TEMEL TALEPLERİNİ DUYURDULAR

Basın açıklamasında şu görüş ve taleplere yer verildi:

"Ülke ekonomisinde büyük bir yer tutan inşaat sektöründe patronlar karlarına kar katarken; üretim yapan biz işçilerin ürettiğimiz beton yığınları kadar değer görmemiz. Taleplerimiz insanca çalışma, insanca barınma ve insanca yemek koşullarının sağlanmasıdır. Çalıştığımız şantiyelerde patronlar milyonlarca kar ederken bizlerin payına bodrum katlarda havasız gayri insani barınma, kurtlu- kötü yemekler ve iş cinayetlerinde ölüm düşmektedir.

Gayet insani olan bu haklarımızın verilmesi kimseye yük değildir, zulüm değildir. Fazlasını değil insan olmaktan kaynaklı haklarımızı istiyoruz. Tüm bu koşullar altında gösterilen tepkilerde insan olmamızdan kaynaklı insanca koşullarda çalışmak ve yaşamak istememizdendir. Gayet insani bu taleplerimizin karşılanması bir yana karşı taraftan gösterilen refleks kışkırtıcı ve provokatiftir. İşverenlere, özel güvenlik görevlilerine ve emniyet güçlerine şu çağrıyı yapıyoruz.

Bu taleplere karşı çözüm diye başvurduğunuz, koğuşların dağıtılması, işçileri sindirme çabası sorunu çözmek yerine süreci geren işçileri öfkelendiren ve süreci çıkmaza sokan bir durumdan başka bir şeye hizmet etmez.

Sendikamız işçilerin taleplerinin takipçisidir. Taleplerimiz.

İnsanca çalışma, barınma ve yemek koşullarının yaratılması

İçimizden seçeceğimiz temsilcilerin şantiye koşullarının denetlenmesine izin verilmesi

Eyleme geçen hiçbir işçinin işten atılma tehdidiyle karşılaşmaması

İnşaat işçisi köle değildir. İnsanca çalışma, barınma ve yemekhane istiyoruz, alacağız."