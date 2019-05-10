Eti'de grev kararı: Anlaşma sağlamazsa işçiler 27 Mayıs'ta greve çıkacak

Tanınmış bisküvi ve şekerleme markası Eti'de yaklaşık 4 bin 600 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayınca sendika grev kararı aldı.

'Bisküvi denince akla hemen onun adı gelir, Eti Eti Eti' sloganıyla tanınan Eti Gıda'da işçiler mutsuz.

Bisküvi ve şekerleme markası Eti'de patronlar ile Tek Gıda İŞ Sendikası arasında Ocak ayında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkandı. Eskişehir ve Bilecik'te faaliye gösteren altı Eti fabrikasında grev kararı alındı.

Bisküvi, kurabiye, kek, turta, çikolata, gofret, bebek maması ve hazır gıda ürünleri üreten Eti fabrikalarında yaklaşık 4 bin 600 işçiyi kapsayan grev kararı, fabrikalara asılacak.

Grev kararı asıldıktan sonraki süreçte taraflar anlaşamazsa, işçiler 27 Mayıs'ta altı Eti fabrikasında greve çıkacak.