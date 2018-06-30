Ethica Hastanesi direnişçisi Derya Koçak: Haklarımı direnerek kazanacağım

Ethica Hastanesi yönetimi tarafından işten atılan Derya Koçak 12 gündür direniyor. Koçak yaptığı açıklamada 'Haklarımı direnerek kazanacağım' dedi.

Bakırköy'de bulunan Ethica Hastanesi'nden tazminatsız atılan Derya Koçak 12 gündür direniyor. Hastane önünde direnişe geçen Koçak, bugün dayanışma amacıyla gelen ziyaretçilerine ve basına bir açıklama yaptı. Koçak "Şunu biliyorum ki hiçbir hak bize verilmez. Biz haklarımızı direnerek kazanıyoruz. Ben de haklarımı direnerek kazanacağım. Zafer benim olacak. İşçiyim, haklıyım, kazanacağım" dedi.

Derya Koçak, Ethica Hastanesi'nden kıdem, ihbar tazminatı verilmeden atıldı. Koçak haklarını almak için Hastane önünde direnişe başladıktan sonra Hastane yönetiminin kıdem ve ihbar tazminatını vermeyi önerdiğini, ancak bu sefer de fazla mesailerini ödemeyi kabul etmediğini söylüyor. Eylemin ikinci gününde kıdem ve ihbar tazminatını ödemeyi kabul etmelerinin kendisini haksız şekilde işten attıklarını kabul etmeleri anlamına geldiğini belirten Koçak, bir hafta sonra yapılan arabulucu görüşmesinde de fazla mesailerin bir bölümünü ödemeyi teklif ettiklerini anlatıyor. Hiçbirini kabul etmediğini, haklarının tümünü istediğini ifade eden Koçak, "Hakkım istiyorum. Hakkımı alıncaya kadar eylemime devam edeceğim" diyor.

Koçak açıklamasında eylemini destekleyenlere de teşekkür etti:

"Eylemime destek her geçen gün büyüyor. Eylemime destek veren, başta Bakırköy halkı olmak üzere ziyaretime gelen, destek mesajları yayınlayan tüm demokratik kitle örgütlerine ve siyasi partilere teşekkür ediyorum."