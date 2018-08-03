Ethem Sancak ve Bosch’un projelerine verilen ‘süper teşvikler’ belli oldu

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 100 günlük eylem planını açıklaması bekleniyor. Emekçilere yönelik 'tasarruflar', sermayeye de 'teşvikler'in yer alması beklenen plan açıklanmadan hemen önce sermayeye verilen üç yeni desteğin detayları belli oldu. ‘Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Desteği’ düzenlemesi kapsamında ‘süper teşvikler’ verilecek üç proje daha belli oldu. Sancak’in BMC’sinin iki projesi ve Bosch’un bir projesi neredeyse yatırım tutarı kadar destek alacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 10 Nisan’da yapılan törenle “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Desteği” verilmesi kararı kapsamında 23 projeyi açıklamış ve bu projelerin “süper teşvikler”den yararlanacağı kesinleşmişti. İlgili kararda genel olarak ifade edilen teşviklerin, hangi projeye nasıl uygulanacağı belirsizdi. Haziran’ın son haftasında Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararları ile 23 projeden 9’unun teşviklerden ne şekilde yararlanacağı netlik kazanmıştı. Bugün de üç proje için daha detaylar beldi. Toplam 135 milyar TL civarında olan 23 projenin yaklaşık yüzde 60’ını oluşturan üç proje için, Sasa, Tos Çelik ve Vestel için henüz açıklama yapılmadı.

Bugün açıklanan projeler daha önceki 9 proje içinde de iki projesi olan Ethem Sancak’in BMC’sinin iki projesiyle Alman otomotiv tekeli Bosch’un bir projesi oldu. BMC’nin Sakarya Karasu’da, bir tür “Özel Endüstri Bölgesi” olması planlanan alandaki, 1,2 milyar TL tutarındaki iki yatırımı “süper teşvikler”den yararlanacak. Projelerden biri 35 bin adet dizel motor üretim tesisi, diğeriyse vagon, lokomotif başta olmak üzere muhtelif raylı sistem araçları. Bosch’un 1,2 milyar TL tutarındaki yatırımı ise yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör sistemi.

SAĞLANAN DESTEKLER NELER?

Her üç proje de KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, kurumlar vergisi indirimi, gelir vergisi stopajı desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği, nitelikli personel desteği ve enerji desteğinden yararlanıyor. Sancak’ın iki projesi faiz desteği de alıyor. Projelerin yararlandıkları toplam teşvik tutarı neredeyse yatırım tutarlarına yaklaşıyor.

YATIRIM TUTARI KADAR DESTEK

Daha önce açıklanan 9 projede de benzer durum göze çarpıyordu, yatırım tutarına yaklaşan hatta bazı projelerde aşan, bir bölümü zamana yayılsa da doğrudan nakit katkısı olan destekler sağlanıyordu. Söz konusu 23 projeyle ithalatın azaltılması ve cari açığın düşürülmesi hedefleniyor. Ancak seçilen yatırım konuları, teknoloji, ölçek gibi başlıklar tartışmaya açık görünüyor.