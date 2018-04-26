Eskişehir’de termik santral için acele kamulaştırma kararı

Eskişehir'de yapılması planlanan ancak yöre halkı, bilim insanları, meslek odaları tarafından protesto edilen kömürlü termik santral projesi için Elektrik Üretim AŞ'ye acele kamulaştırma yetkisi veren Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Eskişehir’de yapılması planlanan ve yoğun tepkiler üzerine son teklif verme tarihi 26 Nisan 2018’e (bugün) ertelenen termik santralı projesi için Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) acele kamulaştırma yetkisi verilen Bakanlar Kurulu kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda özetle, “85839 ruhsat numaralı maden sahasında planlanan termik santral, ek tesisler yapılması ile atık depolama sahasının oluşturulması amacıyla” deniliyor.

ÇED RAPORU YOK

Oysa 85839 sayılı ruhsat sahasına ilişkin ÇED raporu yok. Üstelik, termik santral yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kabul ettiği ÇED raporu da sorunlu ve yürütmenin durdurulması ile iptali talebiyle Eskişehir İdare Mahkemesinde açılan dava henüz sonuçlanmadı.

Dava dilekçesinde, raporun hidrojeoloji ve harita mühendislerinin yer almadığı bir ekip tarafından hazırlandığı; kömür kaynakları, taşınması, soğutma suyunun deşarjı, kül depolama alanının ve yeraltı sularına etkilerinin rapora girmediği; santral için gerekli kömürün 85839 ruhsat numaralı sahadan alınacağından söz edildiği ancak bu sahaya ilişkin hiçbir bilgiye yer verilmemiş olduğu gibi bir dizi gerekçe sıralanıyor.

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ: YERLEŞİM MERKEZLERİNİN ORTASINDA 8 MİLYAR KİLOLUK KARBONDİOKSİT SALINACAK

Eskişehir’e Türkiye’nin en büyük kömürlü termik santralı yapılması planlanıyor.

Çevre Mühendisleri Odasına göre yılda 6 milyon 317 bin ton kömür yakılacak, yaklaşık 8 milyar kilogramlık karbondioksit salınımı oluşacak. Üretim için en az 1.500 futbol sahası; küllerin depolanması için ise 450 futbol sahası büyüklüğünde alan gerekiyor.

Projenin Eskişehir İl Merkezine 32 km; Tepebaşı’na 25 km uzakta ve 1,5 km yakınında mahalleler var.

TERMİK SANTRAL İÇİN YÖNETMELİK DEĞİŞTİRİLDİ

Proje, tarım ve hayvancılık yapılan Alpu Ovasında planlanıyor. Bu nedenle de tarım dışı kullanılmasına izin verilmesi gerekiyor. İl Toprak Koruma Kurulu toplantısında 6 kabul, 4 ret oyu çıkmış; nitelikli çoğunluk bulunamadığı için kabul edilmemişti.

Yönetmelikteki nitelikli çoğunluğun arandığı kuralı değiştirdiler ve Ocak 2018’de yeniden toplantı yaptılar. Bu kez 6 kabul, 4 ret oyu çıkmasına karşın tarım dışı kullanıma izin verilmiş oldu.

VALİLİK VE ÜNİVERSİTE ONAY VERDİ; BELEDİYE, MESLEK ODALARI, TEMA REDDETTİ

Toplantıda, kamu kurumu temsilcileri, (Valilik; Tarım İl Müdürlüğü; Çevre Bakanlığı ve Osmangazi Üniversitesi) izin verilmesi doğrultusunda, Büyükşehir Belediye Başkanlığı; Ziraat Mühendisleri odası ile TEMA Vakfı temsilcileri ise verilmemesi doğrultusunda oy kullandı.

ESKİŞEHİR'İ YOK ETMEYE KİMSENİN GÜCÜ YETMEMELİ

Eskişehir, artık sayıları çok azalmış olan, havası temiz kalabilmiş birkaç ilimizden biri. Sahip çıkılamazsa Eskişehir de yaşanamaz olacak.

Şubat ayında Eskişehir belediye başkanları, milletvekilleri, siyasi parti, oda ve sendika temsilcilerinin katılımıyla 112 imzalı ortak bildiri yayımlanmış ve projeden vazgeçilmesi istenilmişti.

Bildiride, tarımsal verimliliği, üretimi, hayvancılıkla geçimini sağlayan yöre halkının yaşam koşullarını olumsuz etkileyeceği; toprağı ve havayı kirleteceği; halk sağlığını ve besin güvencesini tehdit edeceği; lületaşı ocaklarının yok olmasına yol açacağı; turizmi baltalayacağı gibi bir dizi olumsuzluğa dikkat çekiliyordu.