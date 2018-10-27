Eskişehir'de iş cinayeti: İnşaatın çatısı çöktü

Eskişehir’de bir fabrikanın ek binasının yapımında gerçekleşen iş cinayetinde 1 işçi hayatını kaybederken, 1’i ağır olmak üzere 3 işçi ise yaralandı.

Eskişehir’de bir fabrikanın ek bina çatısının yapımı sırasında, çelik konstrüksiyonların devrilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybederken, 1’i ağır olmak üzere 3 işçi ise yaralandı.

Taşeron firma işçilerinin fabrika için yapılan ek binaya çelik konstrüksiyonların vinç ile montajı sırasında, binanın çatısında meydana gelen çökme sonucu, çelik konstrüksiyonlar fabrika içinde çalışan işçilerin üstüne düştü. Yaşanan kazada, Murat Eratik (30) olay yerinde hayatını kaybederken, üç işçi de yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

İnceleme başlatılan olayın ardından, çalışmalara destek vermek üzere bölgeye Eskişehir İtfaiyesi, AFAD ve DAK ekipleri de gitti.