Eskişehir ve Samsun’da iş cinayeti

Samsun’da inşaatta çalışan 48 yaşındaki Şerif Arslan ve Eskişehir’de beton üretim santralinde çalışan 38 yaşındaki Yakup Ağralı, iş cinayetleri sonucu hayatını kaybetti.
Samsun’un Bafra ilçesininde inşaatın dış cephesini sıvamak için kurulan iskelenin 2. katından düşen sıva işçisi Şerif Arslan ağır yaralandı. 4 çocuk babası Arslan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Eskişehir’de, Alpu karayolu kenarında bulunan bir beton üretim santralinde çalışan Yakup Ağralı, yaklaşık 12 metre yüksekliğindeki beton hunisinden düştü. Ağır yaralanan Ağralı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.